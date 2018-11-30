«Аванпост» и «Мертвое озеро» отмечены наградами в США

Полнометражный фантастический триллер «Аванпост» и мистический детективный киносериал «Мёртвое озеро» производства ТВ-3 и продакшн-студии «Медиаслово» стали победителями международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США, сообщает пресс-служба ТВ-3.
фото: "Мертвое озеро"/ТВ-3
«Искусной режиссурой» назвало работу Егора Баранова в «Аванпосте» жюри премии, отметив также «интригующий сюжет, выдающиеся спецэффекты, умелую операторскую работу и исключительное мастерство художника-постановщика» в этом проекте. Для Егора Баранова это уже вторая премия Accolade Global Film Competition: год назад здесь же в США аналогичной наградой был отмечен фильм «Гоголь. Начало».
Фантастический триллер «Аванпост» покажет жизнь осаждённой Москвы и её обитателей в 2030-м году. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населённых пунктов Земли оборвалась. Вокруг российской столицы образовался круг, за границами которого – в магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду – трупы. Несколько абсолютно разных героев вынуждены объединиться, чтобы выяснить, кто или что уничтожает все живое. Главные роли в проекте исполняют Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Лукерья Ильяшенко, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. «Аванпост» будет состоять из двух полнометражных частей, первая из которых выйдет в широкий российский прокат 12 сентября 2019 года.
Обладателем специальной награды за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence стал Алексей Чадов, такой же премии удостоен исполнитель главной роли в сериале «Мёртвое озеро» Евгений Цыганов. Также жюри Accolade Global Film Competition назвало «высокохудожественной» режиссуру Романа Прыгунова и его работу со всем актерским составом.
«Мёртвое озеро» – совместный проект канала ТВ-3 и кинокомпания «Медиаслово», снятый за полярным кругом сдержанный и холодный мистический детектив, отсылающий к фольклору народов русского севера. По сюжету, опытный следователь из Москвы Максим Покровский, страдающий от неизлечимой болезни, приезжает в маленький заполярный город Чангадан, чтобы раскрыть загадочное убийство дочери местного олигарха. Но чем ближе он подбирается к разгадке преступления, тем глубже погружается в тайную жизнь отрезанного от Большой Земли городка. Покровский узнаёт, что у каждого здесь - свои скелеты в шкафу, а за каждой дверью – зловещие секреты. В сентябре 2018 года «Мёртвое озеро» стал победителем программы «Движение. Навстречу» кинофестиваля «Движение» в Омске.