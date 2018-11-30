Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Аванпост» и «Мертвое озеро» отмечены наградами в США

30 ноября
2018 год

Новости кино >>
30 ноября 2018
Полнометражный фантастический триллер «Аванпост» и мистический детективный киносериал «Мёртвое озеро» производства ТВ-3 и продакшн-студии «Медиаслово» стали победителями международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США, сообщает пресс-служба ТВ-3.

«Аванпост» и «Мертвое озеро» отмечены наградами в США
фото: "Мертвое озеро"/ТВ-3

«Искусной режиссурой» назвало работу Егора Баранова в «Аванпосте» жюри премии, отметив также «интригующий сюжет, выдающиеся спецэффекты, умелую операторскую работу и исключительное мастерство художника-постановщика» в этом проекте. Для Егора Баранова это уже вторая премия Accolade Global Film Competition: год назад здесь же в США аналогичной наградой был отмечен фильм «Гоголь. Начало».

Фантастический триллер «Аванпост» покажет жизнь осаждённой Москвы и её обитателей в 2030-м году. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населённых пунктов Земли оборвалась. Вокруг российской столицы образовался круг, за границами которого – в магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду – трупы. Несколько абсолютно разных героев вынуждены объединиться, чтобы выяснить, кто или что уничтожает все живое. Главные роли в проекте исполняют Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Лукерья Ильяшенко, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. «Аванпост» будет состоять из двух полнометражных частей, первая из которых выйдет в широкий российский прокат 12 сентября 2019 года.

Обладателем специальной награды за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence стал Алексей Чадов, такой же премии удостоен исполнитель главной роли в сериале «Мёртвое озеро» Евгений Цыганов. Также жюри Accolade Global Film Competition назвало «высокохудожественной» режиссуру Романа Прыгунова и его работу со всем актерским составом.

«Мёртвое озеро» – совместный проект канала ТВ-3 и кинокомпания «Медиаслово», снятый за полярным кругом сдержанный и холодный мистический детектив, отсылающий к фольклору народов русского севера. По сюжету, опытный следователь из Москвы Максим Покровский, страдающий от неизлечимой болезни, приезжает в маленький заполярный город Чангадан, чтобы раскрыть загадочное убийство дочери местного олигарха. Но чем ближе он подбирается к разгадке преступления, тем глубже погружается в тайную жизнь отрезанного от Большой Земли городка. Покровский узнаёт, что у каждого здесь - свои скелеты в шкафу, а за каждой дверью – зловещие секреты. В сентябре 2018 года «Мёртвое озеро» стал победителем программы «Движение. Навстречу» кинофестиваля «Движение» в Омске.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Егор БарановВладимир ВдовиченковЛукерья ИльяшенкоЕлена ЛядоваРоман ПрыгуновПётр ФёдоровЕвгений ЦыгановАлексей Чадов
фильмы
АванпостМёртвое озеро

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
все фильмы в прокате >>

ревью