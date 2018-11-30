«Аванпост» и «Мертвое озеро» отмечены наградами в США

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Фильм «Знаешь, мама, где я был?» получил «азиатский Оскар»

Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам

Студентам ВГИКа будут платить стипендии имени Станислава Говорухина

29 ноября

Netflix займется анимационной вселенной по произведениям Роальда Даля

В первых проектах стриминг-сервиса появятся герои «Чарли и шоколадной фабрики» и «Матильды».