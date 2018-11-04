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Netflix хочет получить «Оскар»

4 ноября
2018 год

Новости кино >>
4 ноября 2018
Netflix нацелился на «Оскар» и другие престижные кинонаграды. Ради этого в прокат выйдут «Рома» Альфонсо Куарона, «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэн и «Птичий короб» Сюзанны Бир, созданные при активном участии стримингового сервиса. Об этом сообщает Deadline.

Поводом для такого решения послужил официальный запрет Каннского фестиваля, не допускающий участия в конкурсной программе смотра фильмов стримингового сервиса, поскольку у них нет кинопроката.

«Рома»

По словам главы киноподразделения Netflix Скотта Стубера, в текущем году многие ленты сервиса «участвуют в фестивалях, в том числе и "Король вне закона", который скоро появится в кинотеатрах, а через неделю станет доступен на Netflix. Это и объясняет наш план. Основным приоритетом для Netflix являются наши пользователи и наша команда кинематографистов, поэтому мы стараемся всегда что-то менять в их пользу».

«Рома» будет идти на большом экране три недели с 21 ноября, а премьера на Netflix запланирована на 14 декабря. У остальных картин прокат будет длиться неделю. «Баллада Бастера Скраггса» стартует 8 ноября (на Netflix с 16 ноября), а «Птичий короб» — 13 декабря (на Netflix с 21 декабря).
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