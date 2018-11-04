Андрес Мускетти построит «Машину времени»

Помимо «Атаки титанов»
, создатель дилогии «Оно» Андрес Мускетти
также планирует поставить очередную экранизацию «Машины времени» Герберта Уэллса
, уверяет THR
.
Продюсерами ленты выступят Леонардо ДиКаприо
, Дженнифер Дэвиссон
и сестра режиссёра Барбара Мускетти
. Это будет совместная работа студий Warner Bros. и Paramount.
На счету «Машины времени» уже пять киноадаптаций. Самыми известными из них являются версии Джорджа Пэла
и Саймона Уэллса
, вышедшие в 1960-м и 2002-м соответственно.
В настоящий момент Мускетти завершил съёмки второй части «Оно» и занят её монтажом.
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