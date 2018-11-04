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Андрес Мускетти построит «Машину времени»

4 ноября
2018 год

Новости кино >>
4 ноября 2018
Помимо «Атаки титанов», создатель дилогии «Оно» Андрес Мускетти также планирует поставить очередную экранизацию «Машины времени» Герберта Уэллса, уверяет THR.


Продюсерами ленты выступят Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Дэвиссон и сестра режиссёра Барбара Мускетти. Это будет совместная работа студий Warner Bros. и Paramount.

На счету «Машины времени» уже пять киноадаптаций. Самыми известными из них являются версии Джорджа Пэла и Саймона Уэллса, вышедшие в 1960-м и 2002-м соответственно.

В настоящий момент Мускетти завершил съёмки второй части «Оно» и занят её монтажом.
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