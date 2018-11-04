Съёмки сиквела «Телохранителя киллера» начнутся в марте 2019 года

Продолжение экшн-комедии «Телохранитель киллера»
с Райаном Рейнольдсом
, Сэмюэлом Л. Джексоном
и Сальмой Хайек
официально анонсировано студией Lionsgate. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter
.
По сюжету сиквела под названием «Телохранитель жены киллера»
агент Майкл Брайс (Рейнольдс) отправится в Италию на побережье Амальфи для того, чтобы выполнить миссию по спасению Европы вместе с бывшим наёмным убийцей Дариусом Кинкейдом (Джексон) и его супругой Соней (Хайек).
Над сценарием вновь работает Том О'Коннор
, а режиссёрское кресло займёт Патрик Хьюз
, поставивший первую часть. Съёмки стартуют 2 марта 2019 года в Европе.
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