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Милла Йовович и Том Хьюз сыграют в экранизации комикса «Корто Мальтезе»

4 ноября
2018 год

Новости кино >>
4 ноября 2018
Милле Йовович и Тому Хьюзу достались главные роли в экранизации приключенческого комикса итальянского художника Уго Пратта «Корто Мальтезе».

Милла Йовович и Том Хьюз сыграют в экранизации комикса «Корто Мальтезе»
фото: c7nema.net

Согласно Variety, режиссёрское кресло займёт Кристоф Ганс, для которого лента является проектом мечты. Над сценарием корпит Уильям Шнайдер, а продюсером выступает Сэмюэл Хадида. Создатели планируют превратить адаптацию в киносерию, которая пойдёт по стопам «Индианы Джонса», «Пиратов Карибского моря» и «Шерлока Холмса». Съёмки стартуют в январе и пройдут в Европе и Китае.

Сюжет ленты будет закручен вокруг захвата бронированного поезда Николая Второго, который перевозит золото из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Серия комиксов, состоящая из 29 законченных томов, повествует об английском моряке и авантюристе Корто Мальтезе, путешествующем по всей планете и встречающемся с историческими фигурами. Произведение неоднократно экранизировали, в основном, в виде мультфильмов.
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