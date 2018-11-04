Милла Йовович и Том Хьюз сыграют в экранизации комикса «Корто Мальтезе»

Милле Йовович
и Тому Хьюзу
достались главные роли в экранизации приключенческого комикса итальянского художника Уго Пратта «Корто Мальтезе»
.
Согласно Variety
, режиссёрское кресло займёт Кристоф Ганс
, для которого лента является проектом мечты. Над сценарием корпит Уильям Шнайдер
, а продюсером выступает Сэмюэл Хадида
. Создатели планируют превратить адаптацию в киносерию, которая пойдёт по стопам «Индианы Джонса»
, «Пиратов Карибского моря»
и «Шерлока Холмса»
. Съёмки стартуют в январе и пройдут в Европе и Китае.
Сюжет ленты будет закручен вокруг захвата бронированного поезда Николая Второго, который перевозит золото из Санкт-Петербурга во Владивосток.
Серия комиксов, состоящая из 29 законченных томов, повествует об английском моряке и авантюристе Корто Мальтезе, путешествующем по всей планете и встречающемся с историческими фигурами. Произведение неоднократно экранизировали, в основном, в виде мультфильмов.
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