Ubisoft экранизирует игры Child of Light и Werewolves Within

Ubisoft анонсировала разработку киноадаптаций игр. Первая превратится в сериал, а вторая станет художественным фильмом, уверяет Variety Это результат программы Women’s Film and Television Fellowship, чьи участницыполучили доступ к библиотеке компании Ubisoft для того, чтобы найти основы для потенциальных экранизаций. Затем они полгода работали над сценариями, которые в конце концов получили одобрение руководства Ubisoft Motion Pictures. Инициатива, кстати, продолжит своё существование этой осенью.Child of Light, разработанная канадской компанией Ubisoft Montreal, выполнена в жанре двумерной японской ролевой игры и рассказывает о юной принцессе Авроре, которой предстоит вернуть луну, солнце и звёзды, похищенные Чёрной Королевой, и восстановить мир и гармонию в царстве Лемурия. В этом приключении героине будет помогать верный друг-светлячок и несколько случайных союзников.Werewolves Within создана для виртуальной реальности. В этом приключении жителям деревни предстоит выяснить, в ком скрывается оборотень, а тот в свою очередь запутывает свои следы.