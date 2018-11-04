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Ubisoft экранизирует игры Child of Light и Werewolves Within

4 ноября
2018 год

Новости кино >>
4 ноября 2018
Ubisoft анонсировала разработку киноадаптаций игр Child of Light и Werewolves Within. Первая превратится в сериал, а вторая станет художественным фильмом, уверяет Variety.

Это результат программы Women’s Film and Television Fellowship, чьи участницы Мишна Вольф и Таша Хо получили доступ к библиотеке компании Ubisoft для того, чтобы найти основы для потенциальных экранизаций. Затем они полгода работали над сценариями, которые в конце концов получили одобрение руководства Ubisoft Motion Pictures. Инициатива, кстати, продолжит своё существование этой осенью.

Child of Light

Child of Light, разработанная канадской компанией Ubisoft Montreal, выполнена в жанре двумерной японской ролевой игры и рассказывает о юной принцессе Авроре, которой предстоит вернуть луну, солнце и звёзды, похищенные Чёрной Королевой, и восстановить мир и гармонию в царстве Лемурия. В этом приключении героине будет помогать верный друг-светлячок и несколько случайных союзников.

Werewolves Within создана для виртуальной реальности. В этом приключении жителям деревни предстоит выяснить, в ком скрывается оборотень, а тот в свою очередь запутывает свои следы.
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