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Ретроспектива Николая Караченцова пройдет в сети «Москино»

5 ноября
2018 год

Новости кино >>
5 ноября 2018
С 7 ноября в столичных кинотеатрах сети «Москино» пройдет ретроспектива фильмов с Николаем Караченцовым, скончавшимся 26 октября этого года.

Ретроспектива Николая Караченцова пройдет в сети «Москино»

«Вспомним лучшие роли актера, бывшего гангстером Урри в «Приключениях Электроника» и лихим ковбоем Билли Кингом в «Человеке с бульвара Капуцинов», самозванцем Бусыгиным в «Старшем сыне» и вором Мишкой Япончиком в «Дежа вю», а также голосом Жан-Поля Бельмондо и Пса в сапогах», – сказано на сайте сети.

В рамках ретроспективы можно будет увидеть самые знаменитые картины с участием актера – «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Дамы приглашают кавалеров», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие ленты. Вход на показы свободный.
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