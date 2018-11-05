Ретроспектива Николая Караченцова пройдет в сети «Москино»

С 7 ноября в столичных кинотеатрах сети «Москино» пройдет ретроспектива фильмов с Николаем Караченцовым
, скончавшимся 26 октября этого года.
«Вспомним лучшие роли актера, бывшего гангстером Урри в «Приключениях Электроника» и лихим ковбоем Билли Кингом в «Человеке с бульвара Капуцинов», самозванцем Бусыгиным в «Старшем сыне» и вором Мишкой Япончиком в «Дежа вю», а также голосом Жан-Поля Бельмондо и Пса в сапогах
», – сказано на сайте
сети.
В рамках ретроспективы можно будет увидеть самые знаменитые картины с участием актера – «Белые росы
», «Старший сын», «Собака на сене
», «Дамы приглашают кавалеров
», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие ленты. Вход на показы свободный.
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