Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дни российского кино прошли в Израиле

5 ноября
2018 год

Новости кино >>
5 ноября 2018
В театре «Гешер» в Тель-Авиве уже в седьмой раз прошли Дни российского кино, где свои новые работы представили режиссеры Наталия Мещанинова и Кирилл Плетнев, актриса Ксения Раппопорт и актер Владимир Мишуков, сообщает пресс-служба смотра.

Дни российского кино прошли в Израиле
фото: Пресс-служба фестиваля

«Мы очень любим гостеприимный зал театра «Гешер» – одним словом, он для нас родной. Это всегда интересующийся, благодарный, неравнодушный, отзывчивый и понимающий зритель. И мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность показать наиболее заметные, прозвучавшие российские картины этого сезона в Израиле – в стране, где, по понятным причинам, особенно следят за тем, что происходит в нашем кинематографе и потому особенно ждут возможности познакомиться с ним. Кроме того, хочу подчеркнуть, что все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на иврите – мы всегда хотим максимально расширить аудиторию», – комментирует продюсер фестиваля Полина Зуева.

В программе показов этого года лауреаты и участники 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» – фильмы «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой (приз за «Лучший сценарий») «Сердце мира» Наталии Мещаниновой (Гран-при фестиваля), «Слоны могут играть в футбол» режиссера Михаила Сегала, а также новейшие короткометражные фильмы и картина «Без меня» режиссера Кирилла Плетнева.

Дни российского кино прошли в Израиле
фото: Пресс-служба фестиваля

По словам Наталии Мещаниновой, которая впервые приехала в Израиль, общение с аудиторией – непередаваемое чувство, потому что это единственно верная возможность узнать, как зритель воспринимает твое кино – только путем непосредственного диалога с ним, когда вы смотрите друг другу в глаза: «Сердце мира» – личная история, о поиске дома и многом другом, это попытка через кино поговорить об этом».

Актер Владимир Мишуков, сыгравший главную роль в ленте «Слоны могут играть в футбол» также подчеркнул, что беседы после просмотра – удивительная возможность вступить со зрителем в диалог. Актриса Ксения Раппопорт представила публике короткометражный фильм «Прощай, любимый», в котором она не только сыграла, но и выступила в качестве одного из режиссеров (вместе с Александром Цыпкиным и Павлом Капиносом). Отвечая на вопросы зрителей, с чем связано в последнее время такое увлечение короткометражным кино, актриса заметила, что, помимо очевидного упрощения технологического процесса, когда теперь кино можно снять даже на телефон, короткий метр – это огромный подарок для любого артиста и возможность сделать что-то смелое, новое и свежее.

Партнер Дней российского кино в Израиле – 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Мероприятие прошло при поддержке компании CLAL Industries и онлайн-кинотеатра ivi.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2018Российские фильмы
персоны
Полина ЗуеваПавел КапиносНаталия МещаниноваВладимир МишуковКирилл ПлетнёвКсения РаппопортМихаил СегалАвдотья Смирнова
фильмы
Без меняИстория одного назначенияСердце мираСлоны могут играть в футбол

фотографии >>
Дни российского кино прошли в Израиле фотографии
Дни российского кино прошли в Израиле фотографии
Дни российского кино прошли в Израиле фотографии
Дни российского кино прошли в Израиле фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Лавров
3 ноября скончался актёр, театральный режиссёр Олег Лавров.
Ольга Седлецкая
2 ноября ушла из жизни актриса Ольга Седлецкая.
Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.
Эдуард Митницкий
31 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Эдуард Митницкий.
Богдан Жолдак
31 октября ушёл из жизни сценарист Богдан Жолдак.
Давид Черкасский
30 октября ушёл из жизни режиссёр Давид Черкасский.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Юрий Мочалов
Николай Плотников
Павел Прилучный
Юрий Пронин
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Вивьен Ли
Татум О'Нил
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Сэм Шепард
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Магазинные воришки
драма, социальная драма
Япония, 2018
Мои парни — животные
комедия, фэнтези
США, 2016
На край света: В поисках единорога
приключения, семейное кино
Индия, США, 2017
Непотопляемые
комедия
Франция, 2018
Оверлорд
боевик, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Под Силвер-Лэйк
драма, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Прибой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью