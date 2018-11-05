Дни российского кино прошли в Израиле

«Мы очень любим гостеприимный зал театра «Гешер» – одним словом, он для нас родной. Это всегда интересующийся, благодарный, неравнодушный, отзывчивый и понимающий зритель. И мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность показать наиболее заметные, прозвучавшие российские картины этого сезона в Израиле – в стране, где, по понятным причинам, особенно следят за тем, что происходит в нашем кинематографе и потому особенно ждут возможности познакомиться с ним. Кроме того, хочу подчеркнуть, что все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на иврите – мы всегда хотим максимально расширить аудиторию», – комментирует продюсер фестиваля Полина Зуева.
По словам Наталии Мещаниновой, которая впервые приехала в Израиль, общение с аудиторией – непередаваемое чувство, потому что это единственно верная возможность узнать, как зритель воспринимает твое кино – только путем непосредственного диалога с ним, когда вы смотрите друг другу в глаза: «Сердце мира» – личная история, о поиске дома и многом другом, это попытка через кино поговорить об этом».
Актер Владимир Мишуков, сыгравший главную роль в ленте «Слоны могут играть в футбол» также подчеркнул, что беседы после просмотра – удивительная возможность вступить со зрителем в диалог. Актриса Ксения Раппопорт представила публике короткометражный фильм «Прощай, любимый», в котором она не только сыграла, но и выступила в качестве одного из режиссеров (вместе с Александром Цыпкиным и Павлом Капиносом). Отвечая на вопросы зрителей, с чем связано в последнее время такое увлечение короткометражным кино, актриса заметила, что, помимо очевидного упрощения технологического процесса, когда теперь кино можно снять даже на телефон, короткий метр – это огромный подарок для любого артиста и возможность сделать что-то смелое, новое и свежее.
Партнер Дней российского кино в Израиле – 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Мероприятие прошло при поддержке компании CLAL Industries и онлайн-кинотеатра ivi.
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