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Режиссер «Города» и «Гурзуфа» снимет сериал про российскую порноиндустрию

5 ноября
2018 год

Новости кино >>
5 ноября 2018
Режиссер и сценарист Дмитрий Константинов, известный по сериалам «Чудотворец», «Город» и «Гурзуф», снимет сериал о зарождении порноиндустрии в России, сообщил на своей странице в Facebook продюсер проекта Рубен Дишдишян.

Режиссер «Города» и «Гурзуфа» снимет сериал про российскую порноиндустрию
фото: Кадр из сериала "Гурзуф"

«Дмитрий Константинов пишет и сам же снимет проект «Пионеры» о зарождении индустрии «кино для взрослых»!! По жанру это будет драмеди!», – написал Дишдишян.

Сейчас проект находится на этапе написания сценария. Исполнители главных ролей пока не определены. Производство «Пионеров» будет осуществляться не для телевидения, а для онлайн-платформы.
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