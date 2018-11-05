Режиссер «Города» и «Гурзуфа» снимет сериал про российскую порноиндустрию

Режиссер и сценарист Дмитрий Константинов
, известный по сериалам «Чудотворец
», «Город
» и «Гурзуф
», снимет сериал о зарождении порноиндустрии в России, сообщил на своей странице в Facebook
продюсер проекта Рубен Дишдишян
.
фото: Кадр из сериала "Гурзуф"
«Дмитрий Константинов пишет и сам же снимет проект «Пионеры» о зарождении индустрии «кино для взрослых»!! По жанру это будет драмеди!
», – написал Дишдишян.
Сейчас проект находится на этапе написания сценария. Исполнители главных ролей пока не определены. Производство «Пионеров» будет осуществляться не для телевидения, а для онлайн-платформы.
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