Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стивен Спилберг сделает «Цветы лиловые полей» мюзиклом

5 ноября
2018 год

Новости кино >>
5 ноября 2018
Стивен Спилберг и Опра Уинфри собираются сделать киномюзикл по фильму «Цветы лиловые полей», который Спилберг снял в 1985 году, сообщает Variety.

Стивен Спилберг сделает «Цветы лиловые полей» мюзиклом
фото: Кадр из фильма "Цветы лиловые полей"

Работа находится на самом начальном этапе. Мюзикл будет создан для студии Warner Bros. Будет ли Спилберг выступать на проекте и в качестве режиссера пока не известно.

Фильм «Цветы лиловые полей» по одноименному роману лауреата Пулитцеровской премии Элис Уокер вышел на экраны в 1985 году. Действие ленты происходит в начале XX века в Джорджии. Главная героиня – Селия в 14 лет рожает ребенка от отчима-тирана, которого считает своим родным отцом. На протяжении своей дальнейшей жизни Селия переживает еще множество трагедий.

Картина была номинирована на премию «Оскар» в 11 категориях, правда, ни одной статуэтки в итоге не получила. Зато именно в ней свою первую роль сыграла Вупи Голдберг, получившая за эту работу премию «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Американское киноМюзикл
персоны
Вупи ГолдбергСтивен СпилбергОпра Уинфри
фильмы
Цветы лиловые полей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.
Олег Лавров
3 ноября скончался актёр, театральный режиссёр Олег Лавров.
Ольга Седлецкая
2 ноября ушла из жизни актриса Ольга Седлецкая.
Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Юрий Мочалов
Николай Плотников
Павел Прилучный
Юрий Пронин
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Вивьен Ли
Татум О'Нил
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Сэм Шепард
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Магазинные воришки
драма, социальная драма
Япония, 2018
Мои парни — животные
комедия, фэнтези
США, 2016
На край света: В поисках единорога
приключения, семейное кино
Индия, США, 2017
Непотопляемые
комедия
Франция, 2018
Оверлорд
боевик, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Под Силвер-Лэйк
драма, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Прибой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Свои»
Ролики фильмов
«Свои»
Команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки.