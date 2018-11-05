Стивен Спилберг сделает «Цветы лиловые полей» мюзиклом

Работа находится на самом начальном этапе. Мюзикл будет создан для студии Warner Bros. Будет ли Спилберг выступать на проекте и в качестве режиссера пока не известно.
Фильм «Цветы лиловые полей» по одноименному роману лауреата Пулитцеровской премии Элис Уокер вышел на экраны в 1985 году. Действие ленты происходит в начале XX века в Джорджии. Главная героиня – Селия в 14 лет рожает ребенка от отчима-тирана, которого считает своим родным отцом. На протяжении своей дальнейшей жизни Селия переживает еще множество трагедий.
Картина была номинирована на премию «Оскар» в 11 категориях, правда, ни одной статуэтки в итоге не получила. Зато именно в ней свою первую роль сыграла Вупи Голдберг, получившая за эту работу премию «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса.
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