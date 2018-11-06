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Российский фестиваль анимации начал прием заявок

6 ноября
2018 год

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6 ноября 2018
Открытый российский фестиваль анимационного кино, который уже в 24-й раз пройдет в Суздале Владимирской области с 13 по 18 марта 2019 года, объявил о начале приема заявок на участие в основной программе и о проведении традиционных конкурсов фестивальных заставок и плакатов, сообщает оргкомитет смотра.

Российский фестиваль анимации начал прием заявок

На предварительный отбор для участия в конкурсной программе фестиваля принимаются анимационные работы, произведенные студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными авторами. Прием заявок ведется на официальном сайте до 15 декабря 2018 г.

Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Темой двадцать четвертого ОРФАК стала «Точка отсчета»

Все желающие также приглашаются к отображению темы фестиваля в плакатах и заставках. Конкурс плакатов стал неотъемлемой частью предфестивальных акций. В нем традиционно принимают участие профессиональные дизайнеры, начинающие художники, студенты и дети. Для участия важно отразить в своем рисунке тему «Точка отсчета» и воплотить свое видение главных символов смотра – девочки и гуся.

Похожая творческая задача предлагается и участникам конкурса заставки: собственными силами создать анимационный фильм продолжительностью от 10 до 20 секунд, который может предварять все фестивальные показы. В этом ролике так же должна быть отражена тема нынешнего смотра и появляться девочка с гусем.

Автор заставки-победителя и автор лучшего плаката будут приглашены в качестве участников на фестиваль. Лучший ролик станет официальной заставкой XXV ОРФАК до следующего фестиваля, а лучшие постеры будут использованы в фестивальном оформлении. Плакаты и заставки принимаются до 20 января 2019 г. по адресу suzdalfest@mail.ru
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