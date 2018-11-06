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Хоррор «Русалка. Озеро мертвых» покажут в США

6 ноября
2018 год

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6 ноября 2018
Мультиплатформенная компания Shout! Studios (входит в состав Shout! Factory) приобрела все виды прав для Северной Америки на мистический хоррор Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых» производства Киностудии КИТ (входит в состав «Газпром-медиа») и QS Films, сообщает компания «Централ Партнершип», которая занимается международными продажами фильма.

Хоррор «Русалка. Озеро мертвых» покажут в США

«Мы рады, что наш фильм «Русалка. Озеро мертвых» заинтересовал байеров в Северной Америке и Соединенном Королевстве. Эта сделка стала новым этапом в реализации нашей стратегии по укреплению позиций российского кино в международном пространстве. Мы будем продолжать экспансию нашего контента на зарубежные рынки», – отметил генеральный ди⁠ректор ГМП КИТ Рафаел Минасбекян.

Параллельно была заключена сделка с британским дистрибьютором 4Digital Media.

«Фильм «Русалка. Озеро мертвых» снят в уникальном жанре, и мы очень рады, что это вызвало интерес американских байеров. Для реализации нашего контента по всему миру принципиальны сделки с американскими и английскими дистрибьюторами», – подчеркнул генеральный ди⁠ректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Ранее права на фильм были приобретены целым рядом территорий, которые представлены такими компаниями, как Splendid (немецкоязычные территории), First International Productions (франкоязычные страны), BF Distribution (страны Латинской Америки), Suraya (Малайзия), Moviecloud (Тайвань), Purple Plan (Вьетнам) и др.
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Рафаел МинасбекянСвятослав Подгаевский
фильмы
Озеро мёртвых: Русалка

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