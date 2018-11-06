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Новости кино Юрий Стоянов и Ян Цапник стали «Командой мечты» В Москве завершились съемки нового семейного фильма.

Новости кино Хоррор «Русалка. Озеро мертвых» покажут в США Права на фильм приобретены мультиплатформенной компанией Shout! Studios.

Новости кино Российский фестиваль анимации начал прием заявок Смотр пройдет в Суздале с 13 по 18 марта.

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История театра Из жизни одной театральной семьи: Михаил и Адриан Филипповы Татьяна Адриановна Филиппова о своем отце и деде - творческой династии Александрийского театра

Ролики фильмов «Свои» Команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки.

Спутник телезрителя «Пассажиры»: Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс проснулись посреди космоса 5 ноября, 21-00, СТС