Первый молодежный кинорынок Cinemarket подвл итоги работы

Со 2 по 4 ноября в Санкт-Петербурге в творческом пространстве «Пальма» состоялся Молодежный кинорынок Cinemarket, созданный с целью помочь перспективным начинающим режиссерам и сценаристам попасть в профессиональную киноиндустрию. Событие было организовано в формате деловой площадки, где молодые кинематографисты могли встретиться с ведущими российскими продюсерами и представителями кино-/ и телекомпаний, заинтересованными в поиске новых имен и свежих идей.
фото: пресс-служба Cinemarket
За три дня работы кинорынка прошло 5 питчингов, выступили 34 спикера, приняло участие более 300 человек из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Самары, Перми, Мурманска и других городов. Проекты на питчингах оценивали редактор, креативный продюсер телеканала ТВ-3 и куратор деловой программы «Кинотавра» Анна Гудкова, продюсеры Екатерина Филиппова, Сергей Корнихин, Юлия Мишкинене, Елена Гликман, Наталья Дрозд, Владислав Рубин, сценарист Любовь Мульменко, главный редактор онлайн-кинотеатра Start.ru Михаил Клочков, преподаватель по кинодраматургии Александр Лахтадыр, директор екатеринбургской киношколы Big Bag School Мария Яблокова.
В секции work-in-progress победу одержал проект веб-сериала Владимира Мирзоева «Неправильные», одним из продюсеров которого является главный редактор сайта Кино-театр.руЖан Просянов. В категории «полный метр» лучшим стал проект «40 дней» Нилы Фахурдиновой, в блоке «хай-концепт сериалы» победителем признана «Миссия» Татьяны Матюшонок, в секции «короткого метра» лучшими были названы «Эксгумация» Марии Аксеновой и «Неошибка» Александра Ермолина. В конкурсе «Кино. Мода. Петербург» победителями стали «Новая волна» Юлии Мавриной, «Шинель» Александры Добрянской, «Петербургский типаж» Натали Барановой, «Последнее платье императрицы» Ирины Белозеровой.
фото: пресс-служба Cinemarket
«По уровню работ, поданных на наши конкурсы в этом году, могу отметить заметно возросшее качество полных метров и сериалов. Конкурс короткого метра получился слабее прошлых лет, а секция Work-in-Progress стала экспериментом и для участников, и для нас самих. По количеству заявок мы уверенно держим ежегодную планку в 300-400 оригинальных проектов», – отметила креативный продюсер Кино.Платформы Potential и Cinemarket Ирина Обидова.
Помимо защит, кинорынок включал в себя обширную программу открытых дискуссий и творческих встреч, в которых приняли участие: продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Анна Меликян, Алексей Нужный, Антон Бильжо, Александр Хант, Борис Гуц, актер Семен Трескунов, глава компании «Невафильм» Олег Березин, кинокритики Василий Степанов, Егор Беликов, Мария Токмашева, Петр Зайцев, Егор Москвитин, главный редактор портала Кино-Театр.ру Жан Просянов, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru Егор Ельчин, исполнительный продюсер CinePromo Елена Коржаева и другие.
фото: пресс-служба Cinemarket
«Для Питера важно, что такой кинорынок с участием молодежи проводится именно здесь, потому что наш город должен наконец задышать в эту сторону. Здесь всё практически умерло в смысле кино, что нехорошо. Нужно восстанавливать это место кинематографической силы, что будет полезно и для города, и для индустрии. Поэтому всё, что делается в этом направлении я всячески приветствую, и сам пытаюсь что-то делать, чтобы тут возникла настоящая кинематографическая жизнь», – подчеркнул продюсер Сергей Сельнов.
В день открытия Cinemarket 2018, 2-го ноября, Кино.Платформа совместно с журналом «Сеанс» и Центром «Антон тут рядом» устроили Благотворительный вечер. Поддержать событие в Петербург приехала Ирина Старшенбаум. Вырученные средства направлены в Центр «Антон тут рядом» на реализацию программ комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра.
«В этом году мы попробовали новый для себя формат – рынок идей, сценариев и уже запущенных в производство проектов. Как нам кажется, это был достаточно успешный и крайне полезный для каждой из сторон опыт, поэтому мы готовы повторить его в следующем году», – отметил основатель Кино.Платформы Potential и генеральный продюсер Cinemarket Борис Латкин.
Молодежный кинорынок Cinemarket 2019 пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре.
«Мы рассчитываем, что Cinemarket будет по-настоящему важным профессиональным ивентом не только в Петербурге, но и в масштабах всей страны, и очень надеемся, что он станет тем самым мостом между начинающими авторами со всей России и профессиональной индустрией, что мы ставили для себя целью, когда создавали Кино.Платформу Potential 5 лет назад», – подчеркнула продюсер Кино.Платформы Potential и директор Cinemarket Александра Алехина.
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