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Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября

6 ноября
2018 год

Новости кино >>
6 ноября 2018
С 12 ноября на канале НТВ начнется показ остросюжетного детектива «Купчино», главные роли в котором исполняют Алексей Кравченко и Григорий Некрасов, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября
фото: Пресс-служба канала НТВ

Действие сериала происходит в 1980-х в ленинградском районе Купчино. Опытный участковый Василич (Кравченко) служит в милиции по убеждениям. А его напарника – молодого рокера Федю (Некрасов) – родители запихнули в «ментовку», чтобы временно спрятать от угрозы преследования за участие сына в подпольной рок-группе. Сторонник твёрдой руки, верящий в советские идеалы человек старой закалки и циничный к идеалам отцов молодой хам поначалу ненавидят друг друга, но потом проникаются взаимной симпатией. И в расследованиях там, где бессильна дедукция и следовательский опыт Василича, приходят на помощь знания Феди о новой зарождающейся жизни, где будут править те, кого сейчас сажают за нетрудовые доходы.

«Мой герой – бывший следователь уголовного розыска. Он разжалован из майора в капитана и переведён в участковые ленинградского района Купчино. У него сложный, взрывной характер. Это человек старой закалки: идейный и принципиальный по своей природе. В этом герое мне импонирует всё, но в первую очередь всё-таки его честность. К тому же, у Василича есть молодой напарник Федя, которого отлично сыграл Григорий Некрасов. Работать было комфортно, он – хороший партнёр», – отмечает актер Алексей Кравченко.

Съёмки сериала проходили в историческом районе Санкт-Петербурга – Купчино, и в Ленинградской области. Григорий Некрасов исполнил роль молодого и дерзкого музыканта, умело играющего на гитаре. Однако, как признавался сам артист, играть на этом музыкальном инструменте он не умел. Чтобы в кадре крупные планы пальцев гитариста Феди выглядели реалистично, создатели картины пригласили музыканта Алексея Рыбина – участника первого состава легендарной группы «Кино». Он стал дублёром Григория – именно его игру на гитаре зрители увидят в первых сценах фильма.
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Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября фотографии
Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября фотографии
Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября фотографии
Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября фотографии
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