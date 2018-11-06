Премьера детектива «Купчино» с Алексеем Кравченко состоится 12 ноября

анонс

Одним из победителей стал веб-сериал «Неправильные».

Первый молодежный кинорынок Cinemarket подвл итоги работы

В Москве завершились съемки нового семейного фильма.

Юрий Стоянов и Ян Цапник стали «Командой мечты»

Права на фильм приобретены мультиплатформенной компанией Shout! Studios.

Хоррор «Русалка. Озеро мертвых» покажут в США

6 ноября

Российский фестиваль анимации начал прием заявок

Смотр пройдет в Суздале с 13 по 18 марта.