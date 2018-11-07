Продюсер мультфильма «Гадкий я» перезапустит «Шрэка»

Пятый «Шрэк»
перезапустит популярную анимационную серию про огра.
Согласно Variety
, Кристофер Меледандри
(«Гадкий я»
) по поручению студии Universal Pictures возьмётся за переосмысление сюжета для привлечения молодой аудитории. Соответственно ребут получит и «Кот в сапогах»
. При этом продюсер планирует задействовать актёров оригинала Майка Майерса
, Эдди Мёрфи
и Антонио Бандераса
.
Впервые об обновлении серии заговорил весной 2017 года сценарист Майкл Маккаллерс
: «Я дописал сценарий, и он мне очень нравится, для меня эта работа была личной. Это будет весьма серьёзное переосмысление серии, но подробнее я рассказать не могу. С учётом того, что DreamWorks была куплена за 3 миллиарда долларов студией Universal, думаю, они крайне заинтересованы в будущем франшизы, продумывают дальнейшие шаги хотя бы на корпоративном уровне. Переосмысление – это как раз то, что им надо. За четыре фильма все эти замечательные персонажи успели полюбиться зрителям, но теперь нужен свежий подход, новый взгляд на них».
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