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Продюсер мультфильма «Гадкий я» перезапустит «Шрэка»

7 ноября
2018 год

Новости кино >>
7 ноября 2018
Пятый «Шрэк» перезапустит популярную анимационную серию про огра.

Согласно Variety, Кристофер Меледандри («Гадкий я») по поручению студии Universal Pictures возьмётся за переосмысление сюжета для привлечения молодой аудитории. Соответственно ребут получит и «Кот в сапогах». При этом продюсер планирует задействовать актёров оригинала Майка Майерса, Эдди Мёрфи и Антонио Бандераса.

Продюсер мультфильма «Гадкий я» перезапустит «Шрэка»

Впервые об обновлении серии заговорил весной 2017 года сценарист Майкл Маккаллерс: «Я дописал сценарий, и он мне очень нравится, для меня эта работа была личной. Это будет весьма серьёзное переосмысление серии, но подробнее я рассказать не могу. С учётом того, что DreamWorks была куплена за 3 миллиарда долларов студией Universal, думаю, они крайне заинтересованы в будущем франшизы, продумывают дальнейшие шаги хотя бы на корпоративном уровне. Переосмысление – это как раз то, что им надо. За четыре фильма все эти замечательные персонажи успели полюбиться зрителям, но теперь нужен свежий подход, новый взгляд на них».
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