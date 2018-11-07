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Светлана Иванова стала «Декабристкой»

7 ноября
2018 год

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7 ноября 2018
12 ноября в эфире НТВ состоится премьера десятисерийной драмы «Декабристка» со Светланой Ивановой и Дмитрием Муляром в главных ролях. Также в сериале задействованы Борис Каморзин, Сергей Пускепалис и Вячеслав Манучаров, уточняет пресс-служба телеканала.

Светлана Иванова стала «Декабристкой»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Москва, 1950-е годы. Зинаида Уварова (Иванова) работает секретарём суда, а её гражданский муж Алексей Левицкий (Муляр) – адвокатом. Зинаида и Алексей готовятся к свадьбе. Для невесты – это второй брак: её первый муж погиб на войне. Но один донос перечёркивает успешную адвокатскую карьеру Левицкого и семейное счастье с Зинаидой. Мужчину отправляют в ссылку на десять лет в Иркутскую область. Зинаида, бросив всё, отправляется вслед за возлюбленным. У неё нет чёткого плана, она не знает и не понимает, что будет делать и сможет ли как-то помочь любимому. Она знает только одно: она не может оставаться в Москве, когда её любимый человек находится в лагере. Она хочет добиться пересмотра дела и освобождения любимого мужчины.

«Нечасто предлагают истории, где женщина по-настоящему главная героиня, где от неё всё зависит, где она двигает действие и сюжет. Сыграть такую роль – большая удача для любой актрисы. И, пожалуй, эта история должна быть интересна очень разной аудитории. Плюс, в фильме показано очень фактурное время, сюжет развивается стремительно. И так как фильм основан на реальных событиях, то это, мне кажется, придаёт всей истории особую остроту», – рассказывает Светлана Иванова.

«Меня очень тронуло то, что сюжет основан на реальных событиях. В 50-е годы действительно существовала женщина по фамилии Левицкая, которая работала в суде. Однажды она заметила, что судья не читает то, что ему отдают на подпись. Тогда она решилась принести ему документы об освобождении людей, дела которых, по её мнению, были сфабрикованы. С её помощью на свободу вышло около пятидесяти человек. Наша история более личная, но от этого не менее настоящая», – подчеркнул Дмитрий Муляр.

Светлана Иванова стала «Декабристкой»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Мой герой – майор НКВД Соболев – это новая грань моей работы в кино. Абсолютно новый персонаж для меня не только потому, что я никогда не играл начальника концлагеря, но и потому что я на "вы" с мотивацией этого героя. На протяжении всего съёмочного периода его было очень тяжело оправдать. Это персонаж, который убивает ради идеи. Я не могу заставить себя думать и хоть как-то вообразить, что какая-либо идея заставит меня убить человека. Причём, неоправданно убить. Это человек веры в сталинский режим, веры в долг офицера. На самом деле, это яркий представитель того времени. К сожалению, таких героев было очень много, поэтому он абсолютный герой своего времени. "Декабристка" – невероятно интересная картина, и её нужно смотреть, потому что это история нашей большой страны, нашей большой веры и большой любви главных героев. А самое главное, что она основана на реальных событиях», – поделился своими впечатлениями Вячеслав Манучаров.

Большую часть картины сняли в Калуге и её окрестностях. Для работы в Москве была перестроена военная часть – за две недели она превратилась в колонию строгого режима: с бараками, столовой, санитарной частью, небольшой каптёркой и кабинетом начальника лагеря. Улицы этих городов зажили атмосферой середины прошлого столетия. Часть съёмок проходила под Сыктывкаром на территории реальной «зоны», которая была построена в 30-е годы ХХ века. В 2016 году тюрьму закрыли и заключённых перевели в колонию неподалёку. Зрители увидят в кадре реальных заключённых, которых специально приводили на съёмки в качестве колоритной массовки.
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Светлана Иванова стала «Декабристкой» фотографии
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