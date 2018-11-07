Телеверсия журнала «Искусство кино» стартует на ТВ-3 9 ноября

9 ноября на ТВ-3 стартует шоу «Искусство кино»
с известным кинокритиком Антоном Долиным
в роли ведущего. Его гости – Андрей Звягинцев
, Наталья Мещанинова
, Александр Хант
, Нигина Сайфуллаева
, Павел Бардин
, Никита Кукушкин
, Александр Горчилин
, Филипп Авдеев
, Семён Трескунов
и многие другие – будут еженедельно обсуждать самые острые темы и злободневные процессы современности в кино и в жизни. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Как кинематограф решает вопросы людей с инвалидностью? Почему появилось так много фестивальных фильмов, посвященных психологическим травмам детства? Как воспринимается русское кино за рубежом, и какой видят нашу страну в современных фильмах иностранцы? Этнический вопрос в кино – как переданы национальные особенности в новейших российских фильмах? Обо всём этом – в телеверсии старейшего журнала о кино в России.
«Нас интересует в первую очередь конструктивный разговор, а не конфликт. Искусственно созданные конфликты, которые лежат в основе многих сегодняшних телешоу, возможно, смотрятся выигрышно, но когда ты заканчиваешь смотреть такую передачу, то понимаешь, что у тебя в голове ничего кроме самого конфликта не осталось, и это приводит в законное недоумение. Мне кажется, пора перестать считать зрителей за голодных собак, готовых кинуться на любую кость раздора, чтобы затем с радостью рвать её друг у друга. Наши зрители – это люди, способные думать и подключаться к серьёзному обсуждению. Именно поэтому шоу «Искусство кино» выходит на ТВ-3 – на канале, который не боится экспериментировать с новыми форматами и идти вглубь. Я очень уважаю такой подход. На мой взгляд, только так на российском телевидении может возникнуть содержательный и глубокий разговор», –
рассказал Антон Долин.
Первый выпуск шоу увидел свет на ТВ-3 20 апреля этого года. В премьерном сезоне гостями Долина стали Фёдор Бондарчук
, Яна Троянова
, Мария Шалаева
, Алексей Герман
, Алиса Хазанова
, Сергей Мокрицкий
, Резо Гигинеишвили
, Антон Мегердичев
, Александр Котт
и другие.
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