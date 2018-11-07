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Телеверсия журнала «Искусство кино» стартует на ТВ-3 9 ноября

7 ноября
2018 год

Новости кино >>
7 ноября 2018
9 ноября на ТВ-3 стартует шоу «Искусство кино» с известным кинокритиком Антоном Долиным в роли ведущего. Его гости – Андрей Звягинцев, Наталья Мещанинова, Александр Хант, Нигина Сайфуллаева, Павел Бардин, Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Семён Трескунов и многие другие – будут еженедельно обсуждать самые острые темы и злободневные процессы современности в кино и в жизни. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Как кинематограф решает вопросы людей с инвалидностью? Почему появилось так много фестивальных фильмов, посвященных психологическим травмам детства? Как воспринимается русское кино за рубежом, и какой видят нашу страну в современных фильмах иностранцы? Этнический вопрос в кино – как переданы национальные особенности в новейших российских фильмах? Обо всём этом – в телеверсии старейшего журнала о кино в России.

Антон Долин
фото: ru.diez

«Нас интересует в первую очередь конструктивный разговор, а не конфликт. Искусственно созданные конфликты, которые лежат в основе многих сегодняшних телешоу, возможно, смотрятся выигрышно, но когда ты заканчиваешь смотреть такую передачу, то понимаешь, что у тебя в голове ничего кроме самого конфликта не осталось, и это приводит в законное недоумение. Мне кажется, пора перестать считать зрителей за голодных собак, готовых кинуться на любую кость раздора, чтобы затем с радостью рвать её друг у друга. Наши зрители – это люди, способные думать и подключаться к серьёзному обсуждению. Именно поэтому шоу «Искусство кино» выходит на ТВ-3 – на канале, который не боится экспериментировать с новыми форматами и идти вглубь. Я очень уважаю такой подход. На мой взгляд, только так на российском телевидении может возникнуть содержательный и глубокий разговор», – рассказал Антон Долин.

Первый выпуск шоу увидел свет на ТВ-3 20 апреля этого года. В премьерном сезоне гостями Долина стали Фёдор Бондарчук, Яна Троянова, Мария Шалаева, Алексей Герман, Алиса Хазанова, Сергей Мокрицкий, Резо Гигинеишвили, Антон Мегердичев, Александр Котт и другие.
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Филипп АвдеевПавел БардинФёдор БондарчукАлексей Герман (младший)Резо ГигинеишвилиАлександр ГорчилинАндрей ЗвягинцевАлександр КоттНикита КукушкинАнтон МегердичевНаталия МещаниноваСергей МокрицкийНигина СайфуллаеваСемён ТрескуновЯна ТрояноваАлиса ХазановаАлександр ХантМария Шалаева

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