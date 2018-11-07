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Робот-андроид Паулина Андреева хочет стать человеком

7 ноября
2018 год

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7 ноября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер киносериала «Лучше, чем люди» режиссера Андрея Джунковского («Сладкая жизнь»).


Действие оригинального киносериала происходит в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей – они помогают им воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Для большинства людей боты - просто бездушные машины для рутинной работы, но они тоже способны на эмоции. Главная героиня - супербот Ариса - пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познаёт мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как забота, преданность и любовь. При этом ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди.

Главные роли в фильме исполнили Паулина Андреева, Александр Устюгов, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Александр Кузнецов, Ирина Таранник, Виталия Корниенко, Михаил Кремер, Татьяна Ермилова и другие.

Мировая премьера киносериала «Лучше, чем люди» состоится 23 ноября на видеосервисе START.
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Робот-андроид Паулина Андреева хочет стать человеком фотографии
Робот-андроид Паулина Андреева хочет стать человеком фотографии
Робот-андроид Паулина Андреева хочет стать человеком фотографии
Робот-андроид Паулина Андреева хочет стать человеком фотографии
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