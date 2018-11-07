Робот-андроид Паулина Андреева хочет стать человеком

Кино-театр.ру представляет трейлер киносериала «Лучше, чем люди»
режиссера Андрея Джунковского
(«Сладкая жизнь»
).
Действие оригинального киносериала происходит в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей – они помогают им воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Для большинства людей боты - просто бездушные машины для рутинной работы, но они тоже способны на эмоции. Главная героиня - супербот Ариса - пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познаёт мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как забота, преданность и любовь. При этом ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди.
Главные роли в фильме исполнили Паулина Андреева
, Александр Устюгов
, Кирилл Кяро
, Ольга Ломоносова
, Александр Кузнецов
, Ирина Таранник
, Виталия Корниенко
, Михаил Кремер
, Татьяна Ермилова
и другие.
Мировая премьера киносериала «Лучше, чем люди»
состоится 23 ноября
на видеосервисе START.
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