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Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом

7 ноября
2018 год

Новости кино >>
7 ноября 2018
Во вселенной культового сериала «Во все тяжкие», помимо спин-оффа «Лучше звоните Солу», появится полнометражная картина, уверяет Deadline.

Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом

За разработку фильма с рабочим названием «Гринбриар» (Greenbriar) отвечает создатель шоу Винс Гиллиган. Съёмки пройдут с середины ноября до февраля в Альбукерке, где происходит действие оригинала.

Зрителям поведают о побеге какого-то похищенного мужчины и его стремлении обрести свободу. Как сюжет будет связан с сериалом и кто снимается из прежнего состава, пока информации нет.
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Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом фотографии
Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом фотографии
Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом фотографии
Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом фотографии
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