Сериал «Во все тяжкие» обзаведётся отдельным фильмом

Во вселенной культового сериала «Во все тяжкие»
, помимо спин-оффа «Лучше звоните Солу»
, появится полнометражная картина, уверяет Deadline
.
За разработку фильма с рабочим названием «Гринбриар»
(Greenbriar) отвечает создатель шоу Винс Гиллиган
. Съёмки пройдут с середины ноября до февраля в Альбукерке, где происходит действие оригинала.
Зрителям поведают о побеге какого-то похищенного мужчины и его стремлении обрести свободу. Как сюжет будет связан с сериалом и кто снимается из прежнего состава, пока информации нет.
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