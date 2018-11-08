Паркер Поузи исполнилось 50 лет

Сегодня, 8 ноября
, исполнилось 50
лет американской актрисе, звезде независимого кино Паркер Поузи
.
Паркер Кристиан Поузи
родилась в Балтиморе 8 ноября 1968
года. Родители Линда
и Крис Поузи
назвали её в честь модели и актрисы Сьюзи Паркер
. Училась в средней школе Р. Х. Уоткинса в городе Лорел (штат Миссисипи) и в престижном Перчейз-колледже. Став выпускницей последнего, она пополнила ряды так называемой «Мафии Перчейз», куда входят актёры Уэсли Снайпс
, Стэнли Туччи
, Мелисса Лео
и Шерри Стрингфилд
.
Телевизионный дебют состоялся в 1991 году в сериале «Как вращается мир»
, а спустя два года она засветилась ролями Стефани в комедии «Яйцеголовые»
и Дарлы в ленте Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении»
. Вскоре её имя стало часто появляться в малобюджетных независимых фильмах, что позволило журналу «Тайм» назвать актрису «королевой инди»
.
На её счету 100
ролей в кино и на телевидении. Паркер можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Генри Фул»
, «Спи со мной»
, «Тусовщица»
, «Флирт»
, «Луи»
, «B ожидании Гаффмана»
, «Крик 3»
, «Вам письмо»
, «Блэйд: Троица»
, «Поколение игры Doom»
, «Забыть и вспомнить»
, «Баския»
, «Уилл и Грейс»
, «Милашка»
, «Могучий ветер»
, «Новый Франкенштейн»
, «Возвращение Супермена»
, «Фэй Грим»
, «Юристы Бостона»
, «Любовь со словарём»
, «Глаз»
, «Парки и зоны отдыха»
, «Хорошая жена»
, «Принцесса Монако»
, «Портландия»
, «Иррациональный человек»
, «Светская жизнь»
, «Затерянные в космосе»
и «Аферисты поневоле»
. Она озвучила персонажей анимационных сериалов «Симпсоны»
, «Робоцып»
, «Футурама»
, «Небесная академия»
и видеоигры Superman Returns
. Кроме того, актриса играет на Бродвее, является автором сценария вышедшего в 2004 году фильма «Сёстры милосердия»
и исполнителем песен в нескольких кинолентах.
Паркер Поузи известна также как скульптор. Обладательница трёх кинонаград, среди которых приз фестиваля «Сандэнс» за роль в картине «Дом, где говорят Да»
.
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