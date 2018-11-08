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Паркер Поузи исполнилось 50 лет

8 ноября
2018 год

Новости кино >>
8 ноября 2018
Сегодня, 8 ноября, исполнилось 50 лет американской актрисе, звезде независимого кино Паркер Поузи.

Паркер Поузи исполнилось 50 лет

Паркер Кристиан Поузи родилась в Балтиморе 8 ноября 1968 года. Родители Линда и Крис Поузи назвали её в честь модели и актрисы Сьюзи Паркер. Училась в средней школе Р. Х. Уоткинса в городе Лорел (штат Миссисипи) и в престижном Перчейз-колледже. Став выпускницей последнего, она пополнила ряды так называемой «Мафии Перчейз», куда входят актёры Уэсли Снайпс, Стэнли Туччи, Мелисса Лео и Шерри Стрингфилд.

Телевизионный дебют состоялся в 1991 году в сериале «Как вращается мир», а спустя два года она засветилась ролями Стефани в комедии «Яйцеголовые» и Дарлы в ленте Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении». Вскоре её имя стало часто появляться в малобюджетных независимых фильмах, что позволило журналу «Тайм» назвать актрису «королевой инди».

«Крик 3»

На её счету 100 ролей в кино и на телевидении. Паркер можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Генри Фул», «Спи со мной», «Тусовщица», «Флирт», «Луи», «B ожидании Гаффмана», «Крик 3», «Вам письмо», «Блэйд: Троица», «Поколение игры Doom», «Забыть и вспомнить», «Баския», «Уилл и Грейс», «Милашка», «Могучий ветер», «Новый Франкенштейн», «Возвращение Супермена», «Фэй Грим», «Юристы Бостона», «Любовь со словарём», «Глаз», «Парки и зоны отдыха», «Хорошая жена», «Принцесса Монако», «Портландия», «Иррациональный человек», «Светская жизнь», «Затерянные в космосе» и «Аферисты поневоле». Она озвучила персонажей анимационных сериалов «Симпсоны», «Робоцып», «Футурама», «Небесная академия» и видеоигры Superman Returns. Кроме того, актриса играет на Бродвее, является автором сценария вышедшего в 2004 году фильма «Сёстры милосердия» и исполнителем песен в нескольких кинолентах.

Паркер Поузи известна также как скульптор. Обладательница трёх кинонаград, среди которых приз фестиваля «Сандэнс» за роль в картине «Дом, где говорят Да».
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