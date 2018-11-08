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«Хантер Киллер» выйдет в российский прокат 8 ноября

8 ноября
2018 год

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8 ноября 2018
Боевик «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером получил прокатное удостоверение Министерства культуры РФ с датой старта проката 8 ноября. Вчера ведомство присвоило ленте номер 121026518, сообщает пресс-служба компании MEGOGO Distribution, ответственной за прокат картины на территории России.

«Хантер Киллер» выйдет в российский прокат 8 ноября

Лента должна была выйти на российские экраны 1 ноября, но Минкульт не выдал ей прокатное удостоверение. MEGOGO Distribution уверяла, что сделала всё, чтобы вовремя получить прокатное удостоверение, без которого показ фильмов на территории РФ не может осуществляться согласно действующем законодательству. Компания намеренно не выпускала фильм в дату мировой премьеры 25 октября, так как в это время в России выходила лента отечественного производства «Несокрушимый».

Как пояснили агентству ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ, прокатное удостоверение картине не было выдано из-за отсутствия отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России, что необходимо для получения удостоверения.

По данным ведомства, «компания сдала жёсткий диск с фильмом в Госфильмофонд 24 сентября, однако, копия была ненадлежащего качества». Второй жёсткий диск поступил в Госфильмофонд только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. «Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», — пояснили в пресс-службе.
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