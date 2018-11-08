«Квартет И» раскрыл все секреты своих и чужих смартфонов

В сети появился трейлер комедии «Громкая связь»
, снятой режиссёром Алексеем Нужным
(«Я худею»
). Фильм - ремейк итальянской картины 2016 года «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе
.
По сюжету семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
Главные роли в ленте сыграли Леонид Барац
, Ирина Горбачева
, Ростислав Хаит
, Мария Миронова
, Камиль Ларин
, Анастасия Уколова
, Александр Демидов
и Вероника Корниенко
.
В российском прокате «Громкая связь»
зазвучит 21 февраля 2019 года.
обсуждение >>