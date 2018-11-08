Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Квартет И» раскрыл все секреты своих и чужих смартфонов

8 ноября
2018 год

Новости кино >>
8 ноября 2018
В сети появился трейлер комедии «Громкая связь», снятой режиссёром Алексеем Нужным («Я худею»). Фильм - ремейк итальянской картины 2016 года «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе.


По сюжету семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Главные роли в ленте сыграли Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов и Вероника Корниенко.

В российском прокате «Громкая связь» зазвучит 21 февраля 2019 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ирина Горбачева вышла на громкую связь
персоны
Леонид БарацИрина ГорбачёваАлександр Демидов (III)Вероника КорниенкоКамиль ЛаринМария Миронова (II)Алексей НужныйАнастасия УколоваРостислав Хаит
фильмы
Идеальные незнакомцы

фотографии >>
«Квартет И» раскрыл все секреты своих и чужих смартфонов фотографии
«Квартет И» раскрыл все секреты своих и чужих смартфонов фотографии
«Квартет И» раскрыл все секреты своих и чужих смартфонов фотографии
«Квартет И» раскрыл все секреты своих и чужих смартфонов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Амалия Панахова
8 ноября ушла из жизни азербайджанская актриса Амалия Панахова.
Сергей Черноглазов
7 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Черноглазов.
Арунас Сторпирштис
6 ноября ушёл из жизни актёр Арунас Сторпирштис.
Нелли Рачевская
5 ноября ушла из жизни актриса Нелли Рачевская.
Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.

День рождения >>

Людмила Аринина
Александр Беспалый
Олег Борисов
Антонина Венедиктова
Евдокия Германова
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Стефан Одран
Паркер Поузи
Джефф Спикмэн
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Магазинные воришки
драма, социальная драма
Япония, 2018
Мои парни — животные
комедия, фэнтези
США, 2016
На край света: В поисках единорога
приключения, семейное кино
Индия, США, 2017
Непотопляемые
комедия
Франция, 2018
Оверлорд
боевик, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Под Сильвер-Лэйк
драма, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Прибой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью