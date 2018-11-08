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«Последний богатырь» получил награду за саундтрек

8 ноября
2018 год

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8 ноября 2018
На фестивале, посвящённом музыке кино Film Music Festival, который состоялся в испанском городе Хаэн, композитор Джордж Каллис, написавший оригинальный саундтрек для фильма «Последний богатырь», удостоен премии имени Джерри Голдсмита в номинации «Лучший композитор полнометражного художественного фильма». Об этом сообщает пресс-служба российского подразделения компании Disney.

«Последний богатырь» получил награду за саундтрек
фото: Disney

Музыкальная премия имени Джерри Голдсмита присуждается с 2006 года композиторам, произведения которых были написаны специально для художественных фильмов, видеоигр и ТВ/Онлайн-сериалов. Премия включает также такие номинации, как «Лучшая песня», «Лучший саундтрек видеоигры», «Лучший композитор документального фильма», «Лучший саундтрек ТВ/Онлайн-сериала», «Лучший композитор короткометражного фильма» и «Лучший саундтрек для рекламного ролика».
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