Вячеслав Тельнов возглавит Фонд кино

Вячеслав Тельнов
назначен исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Согласно агентству Интерфакс
, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Дмитрий Медведев
.
19 октября Антон Малышев
покинул пост исполнительного директора Фонда кино, который возглавлял с 2013 года. Из-за этого финансовая деятельность Фонда была временно приостановлена.
Сам Тельнов в январе текущего года возглавил Госфильмофонд после того, как от должности генерального директора был освобождён Николай Бородачёв
.
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