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Всем бояться! Работают три богатыря. Забавы ради

9 ноября
2018 год

Новости кино >>
9 ноября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер приключенческого анимационного фильма «Три богатыря и наследница престола». Режиссером мультфильма выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит, в 2004 году положивший начало франшизе о богатырях лентой «Алёша Попович и Тугарин Змей».


По сюжету Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача - кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу - племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Роли в картине озвучили Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Александр Боярский, Константин Бронзит и другие. Сценарий написали Максим и Вадим Свешниковы.

В российский прокат мультфильм «Три богатыря и наследница престола» выходит 27 декабря 2018 года.
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Три богатыря и Наследница престола

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Всем бояться! Работают три богатыря. Забавы ради фотографии
Всем бояться! Работают три богатыря. Забавы ради фотографии
Всем бояться! Работают три богатыря. Забавы ради фотографии
Всем бояться! Работают три богатыря. Забавы ради фотографии
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