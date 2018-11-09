Всем бояться! Работают три богатыря. Забавы ради

Кино-театр.ру представляет трейлер приключенческого анимационного фильма «Три богатыря и наследница престола»
. Режиссером мультфильма выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит
, в 2004 году положивший начало франшизе о богатырях лентой «Алёша Попович и Тугарин Змей»
.
По сюжету Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача - кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу - племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.
Роли в картине озвучили Михаил Черняк
, Сергей Маковецкий
, Дмитрий Быковский-Ромашов
, Валерий Соловьев
, Олег Куликович
, Дмитрий Высоцкий
, Александр Боярский
, Константин Бронзит и другие. Сценарий написали Максим
и Вадим Свешниковы
.
В российский прокат мультфильм «Три богатыря и наследница престола»
выходит 27 декабря 2018 года.
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