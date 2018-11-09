Диего Луна станет главным героем приквела «Изгоя-один»

Диего Луна
сыграет в сериале по «Звездным войнам», который станет приквелом фильма «Изгой-один. Звездные войны. Истории
», сообщает Variety
.
Луна вернется к роли капитана Повстанческого Альянса Кассиана Андора. По словам актера, «возвращение во вселенную «Звездных войн» станет для него особенным».
Производство сериала должно начаться в 2019 году. Подробности сюжета пока не известны. Действие сериала будет проходить до знакомства Кассиана с Джин Эрсо, героиней Фелисити Джонс
. Источники издания отмечают, что это будет энергичный шпионский триллер.
Сериал выйдет на новой стриминг-платформе Disney+, которую сейчас активно развивает компания. Для этого же сервиса Джон Фавро
разрабатывает сериал, действие которого развернется после «Возвращения Джедая
». Также там выйдут и проекты о вселенной Marvel – в частности, сольные сериалы о Зимнем солдате и Соколе.
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