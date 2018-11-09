Госдума смягчила закон о фестивальных кинопоказах

Государственная дума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии», смягчив требования о получении прокатных удостоверений для фестивальных показов и демонстрации фильмов музеями и другими учреждениями культуры, сообщается на официальном сайте комитета Госдумы по культуре.
фото: http://duma.gov.ru
Так, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале, который включен в перечень кинофестивалей, общая продолжительность которого составляет не менее трех дней и не более пятнадцати дней при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более пяти раз, а в случае проведения мероприятий данного кинофестиваля с периодичностью более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать пятнадцати дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее трех дней подряд, при условии, что суммарное количество показов такого фильма на всех мероприятиях в рамках данного кинофестиваля не превышает пяти раз. При этом в перечень таких фестивалей Министерство культуры РФ может оперативно вносить изменения.
Также у фестивалей не обязательно должно быть профессиональное жюри и конкурсная программа, что было внесено в закон предыдущими поправками. Кроме того, согласно новой редакции, прокатное удостоверение не требуется в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями и выставочными залами, а также в рамках осуществления уставной деятельности образовательными организациями, реализующими как основные, так и дополнительные образовательные программы.
Без удостоверения также можно будет обойтись и при показе зарубежных фильмов на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках культурного обмена между Российской Федерацией и иностранным государством.
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