Веб-сериалы с Денисом Шведовым и Ириной Старшенбаум претендуют на премию в области веб-индустрии

Первая российская премия в области веб-индустрии объявила список номинантов в категории «веб-сериалы», куда вошли 15 проектов, сообщает пресс-служба награды.
В списке номинантов на премию оказались: проект 1968. DIGITAL
, действие которого происходит на «экране смартфона» Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других; остросюжетный триллер Park
о самом большом в мире парке ужасов; мокьюментари Russian Hackers Life
о буднях русских хакеров; разговоры жителей Петербурга о бренности бытия в «Баре «На грудь
» от Ирины Вилковой
; история об отношениях мужчин и женщин «В постели
» с участием Дениса Шведова
и Светланы Камыниной
; интерактивный веб-сериал «Все сложно
» с Ириной Старшенбаум
и Риналем Мухаметовым
о жизни с ВИЧ; проект «Доверие
», творческим куратором которого выступила Валерия Гай Германика
; документальное онлайн-шоу «Жизнь человека
» о том, как один из лучших хирургов-онкологов сам борется со страшным диагнозом.
В него также вошли актуальный триллер «Киберпсихолог
»; рассказ о «Клубе анонимных лжецов
» для реабилитации подсудимых, попавшихся на вранье; шоу «Паранормалы
», раскрывающее секреты его громогласного успеха; романтичная история о современных москвичах «Это я
»; мистическая «Просветленная
» с Яной Кошкиной
и два веб-сериала о тяжелой жизни актеров – «Зыбко
» с Антоном Богдановым
в главной роли и новый проект от «Дикого Диджитала» – «Квин
».
«Собранная нами конкурсная программа для первого в России фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который мы провели в этом году в Нижнем Новгороде, и представленные в ней российские проекты доказали, что этот формат не просто существует, но и активно развивается как за рубежом, так и в России. Он интересен прежде всего зрителям, а также онлайн-кинотеатрам, интернет-платформам и крупным брендам в качестве нового вида контента и нового способа общения с пользователями и клиентами. Поэтому мы решили провести первую премию в области веб-индустрии одновременно с первым российским веб-маркетом
», – отметил генеральный продюсер проекта The Digitar Reporter и Realist Web Fest Антон Калинкин
.
Вручение премии состоится в рамках первого российского веб-маркета, который также пройдет 18 ноября. В нем примут участие ведущие российские онлайн-платформы и производители digital-контента. Кроме того, на веб-маркете состоится питчинг веб-сериалов, на который отобраны около 20 проектов из России, США, Австралии, Германии, Испании и Аргентины.
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