«Робо» Сарика Андреасяна выйдет в Китае

На 39-м Американском международном кинорынке группа компаний «Планета Информ» реализовала права на сай-фай проект «Робо
» режиссера Сарика Андреасяна
в Китай, сообщает пресс-служба компании.
«Робо» – это история о дружбе мальчика и робота, ориентированная на семейную аудиторию. Картина выйдет в прокат предположительно в четвертом квартале 2019 года.
Другой проект – хоррор «Рассвет
» режиссера Павла Сидорова
был куплен для проката в странах Латинской Америки. Также ведутся переговоры с Германией, Францией, Китаем, Японией, Таиландом, Северной Америкой и другими странами.
На кинорынке также впервые показали молодежный хоррор Надежды Михалковой
«Проигранное место
». По нему в стадии переговоров находятся сделки на США, Китай, Корею, Малайзию, Индонезию, Польшу.
обсуждение >>