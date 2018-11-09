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«Робо» Сарика Андреасяна выйдет в Китае

9 ноября
2018 год

Новости кино >>
9 ноября 2018
На 39-м Американском международном кинорынке группа компаний «Планета Информ» реализовала права на сай-фай проект «Робо» режиссера Сарика Андреасяна в Китай, сообщает пресс-служба компании.

«Робо» Сарика Андреасяна выйдет в Китае

«Робо» – это история о дружбе мальчика и робота, ориентированная на семейную аудиторию. Картина выйдет в прокат предположительно в четвертом квартале 2019 года.

Другой проект – хоррор «Рассвет» режиссера Павла Сидорова был куплен для проката в странах Латинской Америки. Также ведутся переговоры с Германией, Францией, Китаем, Японией, Таиландом, Северной Америкой и другими странами.

На кинорынке также впервые показали молодежный хоррор Надежды Михалковой «Проигранное место». По нему в стадии переговоров находятся сделки на США, Китай, Корею, Малайзию, Индонезию, Польшу.
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