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Джордан Пил готовит продолжение «Кэндимэна»

1 декабря
2018 год

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1 декабря 2018
«Оскароносный» автор прошлогоднего хита «Прочь» Джордан Пил готовит «духовный сиквел» культового хоррора 1992 года «Кэндимэн», сообщает The Hollywood reporter.

Джордан Пил готовит продолжение «Кэндимэна»
фото: VALERIE MACON/AFP/GETTY IMAGES

Сам Пил выступит продюсером проекта, за производство которого будут отвечать компании MGM и Universal Pictures. Режиссером картины станет Ниа ДаКоста, дебютировавшая в этом году с лентой Little Woods, премьера которой прошла на фестивале «Трайбека».

Производство картины начнется уже весной. Релиз запланирован на 12 июня 2020 года.

Оригинальный «Кэндимэн» режиссера Бернарда Роуза был создан по мотивам рассказа Клайва Баркера (он же выступил сопродюсером картины) «Запретное» и повествовал о молодой исследовательнице городских легенд Хелен Лайл, встретившейся со страшным маньяком про прозвищу Кэндимэн. У хоррора, с годами получившего статус культового произведения данного жанра, есть два продолжения – «Прощание с плотью» и «День мертвецов».
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