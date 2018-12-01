Рита Морено возвращается в «Вестсайдскую историю»

В «Вестсайдской истории» сюжет «Ромео и Джульетта» перенесен в Нью-Йорк 1950-х, где любовь объединяет пуэрториканку Марию и выходца банды белых иммигрантов Тони. Роль последнего в новой версии известного бродвейского мюзикла и фильма 1961 года исполнитЭнсел Эльгорт. За сценарий «Вестсайдской истории» отвечает Тони Кушнер, с которым Спилберг работал над фильмами «Мюнхен» и «Линкольн». Производство ленты должно начаться в следующем году.
В новой версии Рита Морено сыграет Валентину, хозяйку магазина, где работает Тони. В оригинальном фильме на этом месте был хозяин Док, однако для новой версии эту роль изменили и расширили. Помимо того, что Морено сыграет в фильме, она также выступит одним из исполнительных продюсеров новой «Вестсайдской истории».