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Рита Морено возвращается в «Вестсайдскую историю»

1 декабря
2018 год

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1 декабря 2018
Рита Морено, получившая премию «Оскар» за роль Аниты в «Вестсайдской истории» 1961 года, появится в новом кинопрочтении знаменитого мюзикла от Стивена Спилберга, сообщает The Hollywood reporter.

Рита Морено возвращается в «Вестсайдскую историю»
фото: Frazer Harrison/Getty Images

В «Вестсайдской истории» сюжет «Ромео и Джульетта» перенесен в Нью-Йорк 1950-х, где любовь объединяет пуэрториканку Марию и выходца банды белых иммигрантов Тони. Роль последнего в новой версии известного бродвейского мюзикла и фильма 1961 года исполнит Энсел Эльгорт. За сценарий «Вестсайдской истории» отвечает Тони Кушнер, с которым Спилберг работал над фильмами «Мюнхен» и «Линкольн». Производство ленты должно начаться в следующем году.

В новой версии Рита Морено сыграет Валентину, хозяйку магазина, где работает Тони. В оригинальном фильме на этом месте был хозяин Док, однако для новой версии эту роль изменили и расширили. Помимо того, что Морено сыграет в фильме, она также выступит одним из исполнительных продюсеров новой «Вестсайдской истории».
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