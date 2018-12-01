Дональд Сазерленд станет отцом Николь Кидман

Николь Кидман
, Хью Грант
и Дональд Сазерленд
сыграют главные роли в мини-сериале HBO The Undoing
по мотивам книги Джины Ханф Корелиц «Ты должна была знать», сообщает The Hollywood reporter
.
Главная героиня сериала – с виду счастливая и успешная Грейс Сакс (Кидман), жизнь которой стремительно меняется после того, как таинственно исчезает ее, на первый взгляд, благополучный и любимый муж. Сазерленд сыграет отца Грейс, который после исчезновения зятя вынужден заботиться о своей дочери и ее маленьком сыне.
За сценарий отвечает Дэвид Э.Келли
, работавший над сериалом «Большая маленькая ложь
», где одну из главных ролей также сыграла Николь Кидман. Режиссерами проекта выступит Сюзанна Бир
. Всего в сериале будет шесть эпизодов.