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Дональд Сазерленд станет отцом Николь Кидман

1 декабря
2018 год

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1 декабря 2018
Николь Кидман, Хью Грант и Дональд Сазерленд сыграют главные роли в мини-сериале HBO The Undoing по мотивам книги Джины Ханф Корелиц «Ты должна была знать», сообщает The Hollywood reporter.

Дональд Сазерленд станет отцом Николь Кидман

Главная героиня сериала – с виду счастливая и успешная Грейс Сакс (Кидман), жизнь которой стремительно меняется после того, как таинственно исчезает ее, на первый взгляд, благополучный и любимый муж. Сазерленд сыграет отца Грейс, который после исчезновения зятя вынужден заботиться о своей дочери и ее маленьком сыне.

За сценарий отвечает Дэвид Э.Келли, работавший над сериалом «Большая маленькая ложь», где одну из главных ролей также сыграла Николь Кидман. Режиссерами проекта выступит Сюзанна Бир. Всего в сериале будет шесть эпизодов.
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Большая маленькая ложь

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