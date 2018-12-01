Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец

Кино-театр.ру представляет трейлер анимационного приключения «Волки и Овцы: Ход свиньёй»
режиссера Владимира Николаева
(«Снежная королева: Зазеркалье»
) - продолжения мультфильма 2016 года «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение»
.
В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости – песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы и серьезные задачи – в единстве сила!
В центре сюжета мультфильма снова волк Серый и знакомые зрителям по первой части фильма персонажи - волчица Бьянка, чайка Клифф, барашек Зико, овечка Лира и присоединившиеся к ним новые герои - овечка Джози и полярная лисица Симона. На этот раз на объединенную стаю волков и овец решили напасть черные волки. На укрепление деревни и оборону – три дня. И жители во главе с Серым решают бороться за свои убеждения, отстаивать свои интересы и жить в мире.
«Во второй части франшизы зрители увидят не только хорошо знакомых по первой части персонажей, но и новых героев
, - поделился Владимир Николаев, - и окунутся в череду приключений, в которые опять попадает волк Серый. В скором времени мы объявим состав звездных актеров, которые озвучили роли в нашей сказке, а также тех, кто работал над саундтреком мультфильма
».
Продюсированием проекта занимались Сергей Сельянов
, Юрий Москвин
и Владимир Николаев. Сценаристами выступили Алексей Цицилин
, Владимир Николаев, Антон Тимофеев
и Роберт Ленс
, известный по таким проектам, как «Король Лев»
, «Красавица и Чудовище»
, «История игрушек»
, «Шрек»
и другим.
«Сценарий сиквела «Волки и Овцы: Ход свиньей» переписывался несколько раз, пока мы не остановились на лучшем варианте
, - рассказал Алексей Цицилин. - Мы тщательно прописывали характеры персонажей и оттачивали диалоги. В фильме появились новые герои, которые говорят с детьми на одном языке. Над их характерами трудилась большая творческая группа студии
».
В прокат «Волки и Овцы: Ход свиньёй»
выходят 24 января 2019 года.