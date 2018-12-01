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Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец

1 декабря
2018 год

Новости кино >>
1 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер анимационного приключения «Волки и Овцы: Ход свиньёй» режиссера Владимира Николаева («Снежная королева: Зазеркалье») - продолжения мультфильма 2016 года «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение».


В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости – песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы и серьезные задачи – в единстве сила!

В центре сюжета мультфильма снова волк Серый и знакомые зрителям по первой части фильма персонажи - волчица Бьянка, чайка Клифф, барашек Зико, овечка Лира и присоединившиеся к ним новые герои - овечка Джози и полярная лисица Симона. На этот раз на объединенную стаю волков и овец решили напасть черные волки. На укрепление деревни и оборону – три дня. И жители во главе с Серым решают бороться за свои убеждения, отстаивать свои интересы и жить в мире.

«Во второй части франшизы зрители увидят не только хорошо знакомых по первой части персонажей, но и новых героев, - поделился Владимир Николаев, - и окунутся в череду приключений, в которые опять попадает волк Серый. В скором времени мы объявим состав звездных актеров, которые озвучили роли в нашей сказке, а также тех, кто работал над саундтреком мультфильма».

Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец

Продюсированием проекта занимались Сергей Сельянов, Юрий Москвин и Владимир Николаев. Сценаристами выступили Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Антон Тимофеев и Роберт Ленс, известный по таким проектам, как «Король Лев», «Красавица и Чудовище», «История игрушек», «Шрек» и другим.

«Сценарий сиквела «Волки и Овцы: Ход свиньей» переписывался несколько раз, пока мы не остановились на лучшем варианте, - рассказал Алексей Цицилин. - Мы тщательно прописывали характеры персонажей и оттачивали диалоги. В фильме появились новые герои, которые говорят с детьми на одном языке. Над их характерами трудилась большая творческая группа студии».

В прокат «Волки и Овцы: Ход свиньёй» выходят 24 января 2019 года.
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Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеВолки и Овцы: Ход свиньёй

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Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец фотографии
Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец фотографии
Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец фотографии
Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец фотографии
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