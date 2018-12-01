Математики вычислили самый влиятельный фильм в истории

Математики Туринского университета Ливио Бьольо и Руджеро Пенза опубликовали в журнале Applied Network Science
свое исследование, посвященное самым влиятельным фильмам в истории.
Для своего исследования ученые проанализировали базу IMDb, состоящую из более, чем 47 тысяч наименований фильмов, и на основе специальные алгоритмов проанализировали степень влияния того или иного фильма на другие, произведенные уже после его выхода, картины. Ученые подчеркивают, что IMDb преимущественно концентрируется на американском и частично на европейском кинематографе, поэтому таких фильмов и оказалось много в итоговом списке.
Согласно исследованию, самой влиятельной в итоге оказалась лента 1939 года «Волшебник страны Оз
» с Джуди Гарленд
. Картина была снята в новой на тот момент технологии трехцветного «Техниколора», номинировалась на шесть премий «Оскар», однако в итоге получила только две – за лучшую музыку и оригинальную песню.
На второй строчке по степени влияния на кинематограф оказались «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда
» Джорджа Лукаса
, на третьей – «Психо
» Альфреда Хичкока
, далее следуют «Кинг-Конг
» 1933 года и «2001 год: Космическая одиссея
» Стэнли Кубрика
. Замыкает двадцатку самых влиятельных фильмов в истории кино «Броненосец “Потемкин”
» Сергея Эйзенштейна
.