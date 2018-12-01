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Математики вычислили самый влиятельный фильм в истории

1 декабря
2018 год

Новости кино >>
1 декабря 2018
Математики Туринского университета Ливио Бьольо и Руджеро Пенза опубликовали в журнале Applied Network Science свое исследование, посвященное самым влиятельным фильмам в истории.

Математики вычислили самый влиятельный фильм в истории

Для своего исследования ученые проанализировали базу IMDb, состоящую из более, чем 47 тысяч наименований фильмов, и на основе специальные алгоритмов проанализировали степень влияния того или иного фильма на другие, произведенные уже после его выхода, картины. Ученые подчеркивают, что IMDb преимущественно концентрируется на американском и частично на европейском кинематографе, поэтому таких фильмов и оказалось много в итоговом списке.

Согласно исследованию, самой влиятельной в итоге оказалась лента 1939 года «Волшебник страны Оз» с Джуди Гарленд. Картина была снята в новой на тот момент технологии трехцветного «Техниколора», номинировалась на шесть премий «Оскар», однако в итоге получила только две – за лучшую музыку и оригинальную песню.

На второй строчке по степени влияния на кинематограф оказались «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джорджа Лукаса, на третьей – «Психо» Альфреда Хичкока, далее следуют «Кинг-Конг» 1933 года и «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Замыкает двадцатку самых влиятельных фильмов в истории кино «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна.
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персоны
Джуди ГарландСтэнли КубрикДжордж ЛукасАльфред ХичкокСергей Эйзенштейн
фильмы
2001 год: Космическая одиссеяБроненосец "Потёмкин"Волшебник страны ОзЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаКинг КонгПсихоз

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