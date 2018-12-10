Александр Петров не будет снимать кино

Александр Петров
пока отказался от идеи дебютировать в режиссуре. Об этом рассказал сам актёр в интервью
агентству ТАСС.
«Понял такую вещь, особенно поработав с Андреем
(Жора Крыжовников
– прим. ред.): я не готов к этому. Мне нравится существовать по эту, актёрскую сторону камеры. Режиссёрские амбиции сохраняются, но я честно ответил себе на вопрос: "Готов ли я сам снимать кино?" Пока не готов», –
ответил Петров на вопрос о режиссёрской профессии, заметив, что не планирует возвращаться к идее как минимум ближайшие пять лет.
О режиссёрском дебюте известного актёра объявил в ходе питчинга Фонда кино, состоявшегося в апреле текущего года, продюсер Игорь Мишин
.
Это должна была быть история мести и любви под названием «Точка отрыва»
, рассказывающая о команде скейбордистов, повинной в гибели любимого главной героини. В ключевых ролях планировали сняться сам Петров, скейтбордист Максим Круглов
и Ирина Старшенбаум
. Создатели ленты с заявленным бюджетом в 140 млн рублей просили у Фонда кино 60 миллионов.