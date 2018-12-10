ревью

Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник»

Актер неоднозначно относится к устремлениям коллег по цеху

«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров?

Первый тизер заключительного сезона под названием «Драконий камень».

Персонажи мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньёй» заговорили голосами Елизаветы Боярской и Максима Матвеев

Сказочно приличная версия «Дэдпула 2» без мата и крови.

Актёр отказался от идеи дебютировать в режиссуре.

Александр Петров не будет снимать кино

В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает гонки на санках.

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«Щелкунчик и четыре королевства»: Симулятор салата с паясничающей Кирой Найтли и подобием Кремля

Гофманом тут и не пахнет, неожиданностями - тем более