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Персонажи мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньёй» заговорили голосами Елизаветы Боярской и Максима Матвеев

10 декабря
2018 год

Новости кино >>
10 декабря 2018
Завершилось озвучание мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньёй», который выйдет в прокат 24 января будущего года. Согласно пресс-службе кинокомпании СТВ, волчицу Бьянку вновь озвучила Елизавета Боярская, а вожаку стаи и возлюбленному Бьянки подарил свой голос Максим Матвеев. Голосами диджеев Русского радио – ведущих шоу «Русские перцы» Гали Корневой, Антона Юрьева и Алексея Сигаева – заговорят представители стада и стаи.

Максим Матвеев
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Я озвучиваю волка – Серого. Он романтичный парень, дружелюбный и веселый. Иногда глупый, порой задорный, иногда смелый, а бывает и трусливый. Всё, как в жизни. Он каждый свой день начинает со слов: "Какой хороший день". Такой волк-веган. У него много всякого рода приключений, и жизнь совсем не скучная. Мне было в удовольствие его озвучивать. И мы быстро нашли его голос. Сейчас я испытываю гораздо больше удовольствия от процесса озвучания мультфильмов, чем три-четыре года назад. Это был тяжёлый труд (смеётся). Вообще мультики озвучивать круто, это вам любой актёр скажет, хотя и непросто. Надо сохранить и не потерять то, что заложено авторами – аниматорами в этот персонаж.
Этот мультфильм очень здорово нарисован. Здесь есть то, к чему привыкло, например, мое поколение – уютная советская мультипликация. Но тут ещё и современные технологии. И что я люблю, при наличии экшена и качественной анимации, есть идея, которая созвучна и взрослым, и детям.
Детям будет интересно понять, как можно и нужно принимать других, возможно совсем не похожих на тебя. Я часто спрашиваю нашего сына Андрюшу, когда мы смотрим вместе сказки или фильмы, видит ли он, что плохо поступает персонаж? Он отвечает: "Вижу, но, может, его кто-то обидел в детстве?". Дети всё чувствуют. Особенно, если мультфильм или сказка рассказана талантливо.
Мы впервые с Лизой озвучили мультфильм вместе. Она – волчицу Бьянку, я – Серого. Лиза озвучивала первой, и я спросил у неё: "А какой он?". Она рассказала, что романтичный, но иногда слишком наивный, хотя в итоге становится героем и спасает всех. У Елизаветы, конечно, свой взгляд на Серого – со стороны девушки героя. Хотя в принципе мы совпадаем в оценках. И я когда озвучивал, то иногда представлял, чтобы я сказал в той или иной ситуации Елизавете, и думал: "Ага, ну, вот здесь я бы так сказал"», – поделился своими впечатлениями Максим Матвеев.

Елизавета Боярская
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Конечно, я была рада, что меня снова пригласили озвучивать Бьянку, хотя мне заново пришлось искать её голос, примеряться к нему. Так вышло, что мы по тембру не совсем идеально с ней совпадаем, и мне приходилось усиленно работать, чтобы добавить голосу нежности и бархатистости. Мне кажется, что Снежная королева или Баба Яга скорее подходят мне по моему органическому голосу. А Бьянка мягкое, нежное создание и с такой любовью и трепетом относится к Серому. Всё это должно проявляться через голос.
Два года назад на озвучании я видела только свои сцены и не могла полностью составить впечатление о фильме и только когда я посмотрела мультфильм весь целиком вместе с сыном, я ещё больше полюбила Бьянку. По характеру мы с ней схожи. Она достаточно бойкая. Немного строптивая, с юмором, азартная. Она пойдёт за своим Серым до конца, и во всём его будет поддерживать. А ещё мне очень нравится, как она нарисована. У неё такие глаза красивые, чудесный голубой мех и роскошный хвост. Я помню, когда мы первую часть смотрели, наш сын Андрюша сказал: "Какая красивая волчица". Она была одна из тех героев, кто ему очень понравился и вовсе не потому, что мама озвучивала, а потому что невероятно хороша собой.
Здесь, во второй части, Серый поднабрался ума и стал более надёжным другом и соратником. Когда на их пути возникает опасность, Бьянка решается пойти за ним до конца и помогать ему во всём. И в тот момент, когда он теряет решимость, именно она его поддерживает, говорит: "Ты сможешь, ты нас изменил, ты сделал так, что и волки и овцы стали жить в мире и согласии и мы сможем победить любую беду вместе". А в финале, простите, спойлер (!), есть совершенно умилительная картинка – как Бьянка и Серый идут, а с ними маленький прекрасный серый волчонок», – рассказала Елизавета Боярская.

Галя Корнева
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

По словам Гали Корневой, в мультфильме она «озвучила двух героинь – полярную лисицу Симону и крольчиху Мами. Опыт, конечно, неповторимый. Симона – хорошенькая, миленькая, с белой шкуркой. Она выросла в очень жёстких условиях, её воспитывали как хищницу. Симона должна была охотиться на невинных хомячков, зайчиков и прочих травоядных, а она хотела быть флористом. К своей мечте она и стремится. Крольчиха Мами совершенно другая. Такой серый кардинал во всей этой истории. Пробивная, активная, постоянно шутит, ничего не боится, крутит волками и баранами, как захочет, ещё и получая неплохой навар. Озвучивая её, я говорила более низким голосом, чем в случае с Симоной. Роль большая, было где разгуляться. Мне кажется, что у нас в итоге получилась очень симпатичная Мами, которая, кстати, в финале мультика тоже определилась за добро она или всё-таки за зло. Надеюсь, каждый, кто посмотрит мультфильм "Волки и овцы", поверит, что ему в этой жизни всё по плечу».

Антон Юрьев
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Я озвучиваю Зико – это баран-изобретатель, который строит крепость. А ещё он баран-красавчик. У него даже причёска как у меня, но волос в два раза больше. Нас с этим бараном объединяет весёлая суетливость. Я тоже люблю общаться короткими фразами, за всё хвататься. Но, порой, у нас обоих получается из 25 дел сделать только одно, а остальные 24 пролетят мимо. Он разговаривает в два раза быстрее, чем любой американский рэпер: у него 54 фразы в секунду и никакого смысла. Озвучивать Зико было весело и легко, это интересный для меня опыт. Я уверен, что мультик будет интересен всем детям. Известный факт, если за 30 секунд ничего интересного не происходит – не падает, ни брякает и не смеётся - ребёнок уходит от экрана. Ему не интересно. Здесь же, с первых секунд мультфильма, всё время что-то случается. Оторваться от просмотра невозможно. И всё это с добрым посылом, затронуты главные моральные ценности, которые нужно воспитывать с детства – любовь, дружба и взаимовыручка. Причём не учительским тоном, а весело и с юмором. На мой взгляд, очень круто, что вышла вторая часть мультфильма про "Волков и овец". Уверен, что зрители и третью часть захотят», – заметил Антон Юрьев.

Алексей Сигаев
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«У меня уже был опыт озвучивания мультфильма, но роль была небольшая. В этот же раз мне досталась большая роль, да ещё и такого характерного персонажа, который влияет на ход событий в мультфильме. Я озвучил волка по имени Чук. Кстати, когда будете смотреть мультфильм, обратите внимание, шкура Чука отличается по цвету от шкур других волков, она коричнево-бурого цвета. И это своего рода характеристика его характера. Он как снаружи, так и внутри коричневый, потому что служит злу (смеётся). Чук – новый персонаж, но один из центральных. Он появляется практически с первых кадров. Прибегает к вожаку стаи и сообщает, что волки и овцы теперь живут вместе и не едят друг друга. Но как бы он ни выслуживался, он постоянно получает по морде. И в какой-то момент он даже начинает переживать, чтобы лишний раз не получить, просит своего подельника Гека сообщить не очень хорошие известия вожаку стаи, а сам отходит в сторону. Такой вот приятный парень», – поведал о своём персонаже Алексей Сигаев.
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