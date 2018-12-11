«Фаворитка» станет новогодним подарком для москвичей

В обновлённом киноцентре «Октябрь» можно будет встретить Новый год на премьере драмы Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Организаторами показа, который пройдёт за месяц до выхода в прокат на единственном в Европе экране RealD Ultimate Screen, выступают кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ» и сеть кинотеатров «Каро», уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: Пресс-служба показа
В новогоднюю ночь гостей ждёт настоящий праздник в атмосфере королевского бала с подарками, угощениями, напитками и зажигательными танцами до самого утра. После обращения президента с большого экрана гости первыми увидят «Фаворитку» с Оливией Колман, Рэйчел Вайс и Эммой Стоун в главных ролях.
Премьера новой работы Йоргоса Лантимоса состоялась на Венецианском кинофестивале, где картина была удостоена наград «Особый приз жюри» и «Кубок Вольпи за лучшую женскую роль».
Сбор гостей начнётся в 21:00. Для их удобства в кинотеатре всю ночь будет работать гардеробная. Билеты можно приобрести здесь.