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«Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова выйдет в прокат весной 2020 года

11 декабря
2018 год

Новости кино >>
11 декабря 2018
«Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова выйдет в прокат весной 2020 года – к дню Победы, сообщает пресс-служба фильма.

«Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова выйдет в прокат весной 2020 года
фото: Пресс-служба фильма

Это не прямая экранизация, а фильм по мотивам рассказа, в котором режиссёр и автор сценария дописывает историю солдата Ивана Шухова, рассказывая больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен и как бежал из него, как попал в лагерь. По словам Панфилова, «"Один день Ивана Денисовича" – это мировой бестселлер начала 60-х... История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня всё связалось и всё получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?.. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах – война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком».

Одну из главных ролей в новой экранизации повести Александра Исаевича Солженицына, которому 11 декабря исполнилось бы 100 лет, играет Филипп Янковский. В ленте также заняты Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасёв и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Хасая и художник-постановщик Екатерина Татарская.

«Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова выйдет в прокат весной 2020 года
фото: Пресс-служба фильма

Съёмки стартовали в начале зимы текущего года. Первыми были сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино – в тех местах во время Великой Отечественной войны шли реальные сражения за Москву. Начало съёмок совпало с наступлением сильнейших морозов в Московской области, что фактически погрузило съёмочную группу в «реальную атмосферу» ноября 1941 года, где по сценарию Панфилова разворачиваются события первых эпизодов фильма.

В начале 2019-го режиссёр и его команда вновь продолжат съёмки картины.
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