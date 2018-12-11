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«Одноклассники» любят Александра Петрова

11 декабря
2018 год

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11 декабря 2018
«Гоголь. Вий» и «Полицейский с Рублёвки» с Александром Петровым удостоены наград онлайн-премии «Самый ОК», объединившей все самые популярные форматы контента. В голосовании приняли участие около двух миллионов пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран.

«Одноклассники» любят Александра Петрова
фото: Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»

Согласно пресс-службе социальной сети «Одноклассники», «Гоголь. Вий» Егора Баранова, признанный пользователями ОК лучшим фильмом года, набрал 28 % голосов, опередив на два процента «Движение вверх». «Полицейский с Рублёвки» удостоился звания лучшего сериала, набрав 36 % голосов против 19 % у второго места, ситкома «Ивановы-Ивановы».

Кроме того, блогером года стал актёр Евгений Кулик, начавший вести свой видеоблог в «Одноклассниках» в середине уходящего года. На его счету 31 % голосов.

Победители онлайн-премии «Самый ОК» получат памятные статуэтки от «Одноклассников», а их официальные группы в соцсети – специальные отметки, которые выделят их для пользователей. С полными результатами голосования можно ознакомиться здесь.
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