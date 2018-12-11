«Одноклассники» любят Александра Петрова

«Гоголь. Вий» и «Полицейский с Рублёвки» с Александром Петровым удостоены наград онлайн-премии «Самый ОК», объединившей все самые популярные форматы контента. В голосовании приняли участие около двух миллионов пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран.
фото: Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»
Кроме того, блогером года стал актёр Евгений Кулик, начавший вести свой видеоблог в «Одноклассниках» в середине уходящего года. На его счету 31 % голосов.
Победители онлайн-премии «Самый ОК» получат памятные статуэтки от «Одноклассников», а их официальные группы в соцсети – специальные отметки, которые выделят их для пользователей. С полными результатами голосования можно ознакомиться здесь.