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На следующей неделе на НТВ стартует «Пуля»

11 декабря
2018 год

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11 декабря 2018
17 декабря в 21:00 на НТВ состоится премьера десятисерийного остросюжетного детектива «Пуля» с Никитой Панфиловым в главной роли. В сериале также заняты Борис Галкин, Иева Андреевайте, Максим Щёголев, Анатолий Кот и Александр Яцко, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету командир отряда специального назначения ГРУ, майор Кирилл Романов (Панфилов) получает таинственное сообщение от виновника смерти его матери, в котором сообщается, что автор не причастен к её кончине. Кирилл в замешательстве, он решает прервать военный контракт и вернуться в Москву, чтобы встретиться с преступником лично и узнать подробности трагедии, которая произошла больше двадцати лет назад в Сибири, на месте, где собиралась базироваться нефтяная компания. Новые обстоятельства побуждают его провести собственное расследование трагедии. Для этого он с помощью своего друга Максима Полуянова (Щеголев) устраивается работать в ту самую нефтяную компанию, где узнаёт, что на предприятии происходят странные события. Там же он знакомится с Дашей (Андреевайте), чьи родственники погибли при тех же обстоятельствах, что и мать Кирилла. Романов надеется, что пережитая в детстве драма поспособствуют объединению его и Дашиных усилий в поиске настоящего преступника. Только вот дело оказывается намного запутанней, чем представлялось в начале.

На следующей неделе на НТВ стартует «Пуля»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«"Пуля" — уникальный проект. В нём до такой степени витиеватый детективный сюжет, что иногда даже сам путаешься: кто на самом деле преступник? Плюс это телесериал, который собрал в своих рядах просто огромное количество звёзд и, поэтому, априори, он получился, как минимум, хорошим. Мне было безумно приятно играть и работать с режиссёром Алексеем Быстрицким и всей нашей командой. Такие проекты действительно подарок судьбы для актёра», — поделился впечатлениями Никита Панфилов.

Большую часть сериала сняли в Москве и Московской области. В одном из столичных многоэтажных бизнес-центров целый этаж превратился в съёмочную площадку: по сюжету здесь располагается офис нефтяной компании, в которую устраивается работать главный герой.
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На следующей неделе на НТВ стартует «Пуля» фотографии
На следующей неделе на НТВ стартует «Пуля» фотографии
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