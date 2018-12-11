На следующей неделе на НТВ стартует «Пуля»

По сюжету командир отряда специального назначения ГРУ, майор Кирилл Романов (Панфилов) получает таинственное сообщение от виновника смерти его матери, в котором сообщается, что автор не причастен к её кончине. Кирилл в замешательстве, он решает прервать военный контракт и вернуться в Москву, чтобы встретиться с преступником лично и узнать подробности трагедии, которая произошла больше двадцати лет назад в Сибири, на месте, где собиралась базироваться нефтяная компания. Новые обстоятельства побуждают его провести собственное расследование трагедии. Для этого он с помощью своего друга Максима Полуянова (Щеголев) устраивается работать в ту самую нефтяную компанию, где узнаёт, что на предприятии происходят странные события. Там же он знакомится с Дашей (Андреевайте), чьи родственники погибли при тех же обстоятельствах, что и мать Кирилла. Романов надеется, что пережитая в детстве драма поспособствуют объединению его и Дашиных усилий в поиске настоящего преступника. Только вот дело оказывается намного запутанней, чем представлялось в начале.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«"Пуля" — уникальный проект. В нём до такой степени витиеватый детективный сюжет, что иногда даже сам путаешься: кто на самом деле преступник? Плюс это телесериал, который собрал в своих рядах просто огромное количество звёзд и, поэтому, априори, он получился, как минимум, хорошим. Мне было безумно приятно играть и работать с режиссёром Алексеем Быстрицким и всей нашей командой. Такие проекты действительно подарок судьбы для актёра», — поделился впечатлениями Никита Панфилов.
Большую часть сериала сняли в Москве и Московской области. В одном из столичных многоэтажных бизнес-центров целый этаж превратился в съёмочную площадку: по сюжету здесь располагается офис нефтяной компании, в которую устраивается работать главный герой.