ревью

Привет из 90-х: Алина Насибуллина покупает поддельную справку на рынке

Опубликован список лауреатов специальной премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

На следующей неделе на НТВ стартует «Пуля»

«Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова выйдет в прокат весной 2020 года

Интервью

Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы»

Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах