Привет из 90-х: Алина Насибуллина покупает поддельную справку на рынке

Кино-театр.ру представляет отрывок из комедийной драмы Дарьи Жук «Хрусталь»
, в котором главная героиня в исполнении Алины Насибуллиной
идет на рынок, чтобы купить документ, подтверждающий ее трудоустройство.
По сюжету безработная Веля мечтает уехать в Америку. Она покупает поддельную справку с места работы, чтобы получить желанную визу. Вроде бы ее мечта оказывается в пределах досягаемости… Пока Веля не осознает, что американское посольство собирается звонить по «липовому» номеру, чтобы получить подтверждение от ее работодателя. Единственный выход для девушки – найти, где находится этот телефон, чтобы убедить консульство в ее предполагаемой работе. Телефон оказывается в далекой провинции, в квартире семьи, которая готовится к свадьбе своего старшего сына. Хозяйка дома отказывается говорить неправду, но Веля находит поддержку у ее старшего сына и предлагает компромисс: она может сама отвечать на телефонные звонки в рабочее время. Однако присутствие Вели переворачивает заведенный семейный порядок и приводит к неожиданным для всех последствиям.
«Веля – это мое альтер эго
, – рассказывала Дарья Жук, переехавшая в Америку в 16 лет. – У меня много общего с этой девушкой, хотя я не такая смелая. Я бы никогда не поехала в Хрустальный, а осталась бы дома и продумала всю эту ситуацию иначе. При этом, хоть действие и происходит в 90-е, Веля – очень современный персонаж. Она гораздо ближе к нынешнему поколению, которое считает, что мир крутится вокруг них, которое живет в ощущении собственной особенности. Да, ей должны, мир ей должен. Она, может быть, немного наивная, но 20 лет назад меня окружали именно такие люди: так вышло, что они появились значительно раньше своего времени, общество за ними не успевает
».
Лента целиком была снята в Белоруссии: в Минске и на территории хрустального завода в Борисове. Одной из локаций послужил минский Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура, обладающий большой коллекцией памятников советского времени. К воссозданию эпохи авторы подошли с особой щепетильностью, закупив одежду героев и реквизит в секонд-хендах и на блошиных рынках.
«Все, что вы видите на экране, приходилось делать из подручных средств, доставать на барахолках, искать по «Фейсбуку»
, – поделилась режиссер. – Камера очень чувствительная, и если ты подсовываешь в кадр элемент не из той эпохи, это очень видно. Однажды мы не попали со шторами и с утра два часа все ждали, пока откроется магазин штор, чтобы купить другие. Суббота, актеры готовы, все готовы – а штор нет. Мы постоянно находились в режиме дичайшей экономии. Но когда все складывается и фильм выходит — это настоящее чудо!
»
Мировая премьера «Хрусталя» состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах в программе «К Востоку от Запада». Фильм также принял участие более чем в двух десятках киносмотров по всему миру и завоевал множество наград, а также стал кандидатом в номинанты на «Оскар» от Белоруссии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
«Впечатляющий дебют. Бесподобная игра главной героини, восходящей звезды российского экрана Алины Насибуллиной. Блестящий и остроумный сценарий Дарьи Жук и Хельги Ландауэр
», – Стивен Далтон, The Hollywood Reporter.
Помимо Насибуллиной роли в картине сыграли Иван Мулин
, Юрий Борисов
, Светлана Аникей
, Илья Капанец
, Наталья Онищенко
, Людмила Разумова
, Вячеслав Шакалидо
и другие.
«Жук и Насибуллина создали героиню, которая вызывает в памяти галерею предприимчивых и бескомпромиссных женских персонажей кинокартин 80-х годов, таких как «Отчаянно ищу Сьюзен», «Деловая девушка» и недооцененный в свое время фильм с Мадонной «Кто эта девчонка?
» – Мэтт Доннели, The Wrap.
«Хрусталь»
выходит в российский прокат 13 декабря.