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Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале

12 декабря
2018 год

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12 декабря 2018
Обладательница «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в картине Энтони Мингеллы «Английский пациент», звезда французского кино Жюльет Бинош назначена председателем жюри 69-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдёт с 7 по 17 февраля будущего года. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале
фото: Reuters

«Я очень рад, что Жюльет является президентом международного жюри 2019 года. Актриса тесно связана с нашим фестивалем, и я рад, что она вернётся в Берлин в столь почётной роли», — сказал директор Берлинале Дитер Косслик.

«Благодарю за оказанную честь и за приглашение на фестиваль, дорогой Дитер. С нетерпением жду встречи с членами жюри и с радостью и заботой выполню свою задачу», — поблагодарила в ответ Бинош.

Конкурсная программа смотра пока неизвестна. Согласно информации, опубликованной на сайте Берлинале, фильмом открытия станет «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг.
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Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале фотографии
Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале фотографии
Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале фотографии
Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале фотографии
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