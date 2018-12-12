Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале

«Я очень рад, что Жюльет является президентом международного жюри 2019 года. Актриса тесно связана с нашим фестивалем, и я рад, что она вернётся в Берлин в столь почётной роли», — сказал директор Берлинале Дитер Косслик.
«Благодарю за оказанную честь и за приглашение на фестиваль, дорогой Дитер. С нетерпением жду встречи с членами жюри и с радостью и заботой выполню свою задачу», — поблагодарила в ответ Бинош.
Конкурсная программа смотра пока неизвестна. Согласно информации, опубликованной на сайте Берлинале, фильмом открытия станет «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг.