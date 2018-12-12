Жюльет Бинош выбрали председателем жюри 69-го Берлинале

ревью

Леониду Быкову исполнилось бы 90 лет

Живописная сказка из Италии, выигравшая приз за сценарий в Каннах

Рон Уизли уже не тот

«Я потерял настоящего себя»: Руперт Гринт рассказал, как «Гарри Поттер» изменил его жизнь

Привет из 90-х: Алина Насибуллина покупает поддельную справку на рынке

Опубликован список лауреатов специальной премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Интервью

Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы»

Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах