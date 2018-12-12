Леониду Быкову исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 12 декабря
, исполнилось 90
лет со дня рождения выдающегося советского кинорежиссёра, сценариста, актёра, заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Украинской ССР Леонида Быкова
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Леонид Фёдорович Быков
родился 12 декабря 1928
года в селе Знаменское Донецкой области. В 1929-м родители переехали в Краматорск, где Быков окончил среднюю школу № 6, там же впервые вышел на сцену местного ДК имени Ленина. Во время Великой Отечественной войны Леонид вместе с семьёй находился в эвакуации в Барнауле. В 1945-м, уже будучи в Ленинграде, он поступил во Вторую спецшколу для лётчиков, где проучился всего лишь месяц. Закончив актёрский факультет Харьковского театрального института в 1951-м, попал в труппу Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Тараса Шевченко
, в котором проработал до 1960 года. На театральной сцене сыграл Павку Корчагина в спектакле «Как закалялась сталь»
.
В кино актёр дебютировал в 1952-м, сыграв эпизодическую роль простого деревенского паренька Сашко в «Судьбе Марины» Исаака Шмарука и Виктора Ивченко. Через два года Александр Ивановский и Надежда Кошеверова пригласили Быкова на роль Пети Мокина в свою комедию «Укротительница тигров», благодаря которой он проснулся знаменитым. Далее последовал «Максим Перепелица» Анатолия Граника, открывший ему двери в большой кинематограф и снискавший огромную любовь зрителей. Одну из лучших своих ролей он сыграл в «Алёшкиной любви» Семёна Туманова и Георгия Щукина, вышедшей на экраны в 1961 году.
Всего на счету мастера 26
киноролей. Зрителям запомнились его персонажи в фильмах «Чужая родня», «Добровольцы», «Рядом с нами», «Дорогой мой человек», «Майские звёзды», «Ссора в Лукашах», «Осторожно, бабушка!», «На семи ветрах», «Когда разводят мосты» и «Разведчики».
В 1961-м Леонид Быков пробует себя в режиссуре — вместе с Гербертом Раппопортом он снял короткометражный фильм «Как верёвочка ни вьётся...». Через два года самостоятельно поставил комедию «Зайчик» с собой в главной роли, а в 1971-м — телефильм «Где вы, рыцари?». Его давней мечтой была постановка картины о героизме советских лётчиков в годы войны. В содружестве с Евгением Оноприенко и Александром Сацким был написан сценарий фильма «В бой идут одни "старики"»
, который мастер создал в 1973-м. Картина имела огромную популярность у публики и получила почётный приз на Всесоюзном фестивале в Баку. В 1976-м Быков снял ещё одну знаменитую картину о войне — «Аты-баты, шли солдаты»
. Он также писал сценарии для киножурнала «Фитиль».
В конце 70-х Леонид Быков приступил к съёмкам фильма «Пришелец», основанном на повести Евгения Шатько «Пришелец-73», однако завершить картину ему уже не довелось. 11 апреля 1979 года знаменитый актёр и режиссёр погиб в автомобильной катастрофе. Его похоронили на Байковом кладбище Киева.
Творчество мастера было отмечено несколькими наградами, среди которых орден Октябрьской Революции, два приза Всесоюзного кинофестиваля, Государственная премия Украинской ССР имени Т.Г. Шевченко и нагрудный значок «Отличник культурного шефства над Вооружёнными Силами СССР». Его именем названа одна из малых планет.