Владимир Машков пытается выяснить, сколько у него детей

В сети появился первый тизерный трейлер комедийного боевика «Миллиард»
от режиссёра Романа Прыгунова
(«ДухLess»
).
По сюжету влиятельный банкир Матвей делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей…
Главные роли в картине исполнили Владимир Машков
, Александра Бортич
, Гела Месхи
, Павел Чинарёв
, Марина Петренко
, Мария Миронова
, Даниил Спиваковский
, Фёдор Бавтриков
, Григорий Калинин
, Дмитрий Астрахан
, Василиса Измайлова
и другие.
В прокате «Миллиард»
стартует 18 апреля 2019 года.