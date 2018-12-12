Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете

Премьера комедии Алексея Красовского «Праздник»
состоится в интернете в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил
сам режиссёр на своей странице в социальной сети Facebook. Он также опубликовал
трейлер картины на Youtube.
Зрителям расскажут про празднование Нового Года в блокадном Ленинграде. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении»
, собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растёт снежным комом.
Команда картины состоит из актёров Яна Цапника
, Павла Табакова
, Алёны Бабенко
, Анфисы Черных
, Тимофея Трибунцева
и оператора Сергея Астахова
.
Вокруг ленты развернулась полемика, поскольку идею фильма посчитали оскверняющей память «блокадников». По словам Красовского
, «люди, запустившие в топ эту "новость", не знали всех подробностей, кино обычно снимается долго (не за семь дней как мы), и расчёт был явно на экспресс-победу: закрыть картину на подступах к ней, развенчав миф о партработниках, хорошо питавшихся в Смольном (замечу: в фильме нет речи о Смольном, Воскресенский микробиолог, но с привилегиями). Кстати, все, кто хотел прочитать сценарий, об этом спросили, и я всем его разослал. Депутаты и журналисты федеральных каналов об этом не заикнулись ни разу, понимаю их: так нести ахинею легче».