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Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете

12 декабря
2018 год

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12 декабря 2018
Премьера комедии Алексея Красовского «Праздник» состоится в интернете в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил сам режиссёр на своей странице в социальной сети Facebook. Он также опубликовал трейлер картины на Youtube.

Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете
фото: facebook.com

Зрителям расскажут про празднование Нового Года в блокадном Ленинграде. В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растёт снежным комом.

Команда картины состоит из актёров Яна Цапника, Павла Табакова, Алёны Бабенко, Анфисы Черных, Тимофея Трибунцева и оператора Сергея Астахова.

Вокруг ленты развернулась полемика, поскольку идею фильма посчитали оскверняющей память «блокадников». По словам Красовского, «люди, запустившие в топ эту "новость", не знали всех подробностей, кино обычно снимается долго (не за семь дней как мы), и расчёт был явно на экспресс-победу: закрыть картину на подступах к ней, развенчав миф о партработниках, хорошо питавшихся в Смольном (замечу: в фильме нет речи о Смольном, Воскресенский микробиолог, но с привилегиями). Кстати, все, кто хотел прочитать сценарий, об этом спросили, и я всем его разослал. Депутаты и журналисты федеральных каналов об этом не заикнулись ни разу, понимаю их: так нести ахинею легче».
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Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете фотографии
Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете фотографии
Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете фотографии
Премьера «Праздника» состоится в новогоднюю ночь в интернете фотографии
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