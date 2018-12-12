«Оскар» может обойтись без ведущего

Американская киноакадемия до сих пор не может найти замену Кевину Харту
, отказавшемуся вести 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» из-за негативной реакции ЛГБТ-сообщества, припомнившего ему колкие замечания по поводу сексуальных меньшинств.
Как уверяет Variety
, академики, шокированные уходом Харта, всерьёз подумывают обойтись в этот раз без основного ведущего «Оскара», распределив его обязанности между несколькими приглашёнными знаменитостями, которые будут развлекать публику в стиле телешоу «Субботним вечером в прямом эфире»
.
Академии не очень-то хочется приглашать «резких или непредсказуемых»
ведущих из-за боязни очередного скандала, а сами звёзды не горят желанием вести церемонию из-за низкого гонорара. Впрочем, окончательное решение в пользу такого разрешения сложившейся ситуации пока ещё не принято.
Полный список номинантов премии станет известен 22 января, а сама церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.