Константин Богомолов завершил съёмки сериала «Содержанки»

Константин Богомолов завершил съёмки восьмисерийного эротического триллера «Содержанки», сообщает пресс-служба видеосервиса Start, для которого и разработан данный проект.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
Зрителей ожидает многосерийный фильм о жёстких нравах светской Москвы, куда приезжает молодая художница Даша (Софья Заика), чтобы изменить свою жизнь. В этом ей помогает подруга детства Марина (Маруся Фомина), которая с лёгкой руки светской свахи Алисы (Ольга Сутулова) живёт с женатым чиновником (Сергей Бурунов). Пока одни тратят деньги на очередное бриллиантовое колье, другие прикидывают, как дотянуть до зарплаты. Такова реальность для следователя Лены Широковой (Дарья Мороз). Впрочем, совсем скоро Лене предстоит познакомиться с красивой жизнью ближе: когда в туалете элитного ресторана найдут тело одной из девушек, Лена займётся расследованием этого запутанного дела.
По словам Богомолова, «продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съёмкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу. Была собрана очень сильная, киношная команда – и административная, и операторская, и актёрская, и художественная. С художником Ларисой Ломакиной я работал в театре, у нас блистательный оператор – Александр Симонов. Всё это создавало очень комфортные условия для работы. Мне интересно сделать коммерчески успешную работу, но я не могу отказаться от своего стиля, понимания, от своих вкусов. Мне важно делать то, что я бы сам смотрел с удовольствием».
«В "Содержанках" я заявлен в совершенно новом качестве: это действительно серьёзная драматическая роль, чему я несказанно рад», – рассказал Сергей Бурунов, отметив, что сериал представляет собой интересное сочетание жанров, в котором есть и драма, и детектив, и элементы триллера.
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
Александр Збруев воплотил образ тестя героя Сергея Бурунова. «Я категорически против многосерийных фильмов. Когда мне предлагают подобные проекты, я отказываюсь. В данном случае я согласился только потому, что этот сериал снимает Константин Богомолов. У нас с ним было две работы в театре "Ленком" – "Борис Годунов" и "Князь" – и остались хорошие взаимоотношения. То, что происходит на площадке, мне очень нравится: у нас замечательная группа, они работают так, что я их практически не вижу – на очень хорошем, европейском уровне», – поделился Александр Викторович.