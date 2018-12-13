Гран-при «Артдокфеста» получил «Лай собак вдалеке» Симона Леренга Вильмонта

Согласно пресс-службе смотра, жюри основного конкурса в составе Зары Абдуллаевой, Галины Тимченко и Алвиса Херманиса вручило гран-при и профессиональную фотокамеру картине Симона Леренга Вильмонта «Лай собак вдалеке» (Дания, Швеция, Финляндия).
Лучшим полнометражным документальным фильмом признана «Дельта» украинского режиссёра Александра Течинского. Специальный приз жюри достался «Едокам картофеля» Дины Бариновой из России. Обе ленты получили звукозаписывающие аппараты системы Zoom – ценные призы предоставлены телеканалом «Настоящее время». Диплома жюри удостоены «Домашние игры» украинского режиссёра Алисы Коваленко.
Победители конкурса «Артдоксеть», в чьё жюри вошли Ксения Ларина, Олег Мавроматти и Ирина Умнова, распределились следующим образом. Гран-при получил «Возраст несогласия»Андрея Лошака. Специальными призами жюри отмечены «В поисках Пуругвая» Марии Павловой и «Дело Шери» Тани Баженовой, победившее также в зрительском голосовании.