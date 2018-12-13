Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гран-при «Артдокфеста» получил «Лай собак вдалеке» Симона Леренга Вильмонта

13 декабря
2018 год

Новости кино >>
13 декабря 2018
В столичном киноцентре «Октябрь» завершился международный фестиваль документального кино «Артдокфест» 2018, проходивший с 6 по 12 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно пресс-службе смотра, жюри основного конкурса в составе Зары Абдуллаевой, Галины Тимченко и Алвиса Херманиса вручило гран-при и профессиональную фотокамеру картине Симона Леренга Вильмонта «Лай собак вдалеке» (Дания, Швеция, Финляндия).



Лучшим полнометражным документальным фильмом признана «Дельта» украинского режиссёра Александра Течинского. Специальный приз жюри достался «Едокам картофеля» Дины Бариновой из России. Обе ленты получили звукозаписывающие аппараты системы Zoom – ценные призы предоставлены телеканалом «Настоящее время». Диплома жюри удостоены «Домашние игры» украинского режиссёра Алисы Коваленко.

Победители конкурса «Артдоксеть», в чьё жюри вошли Ксения Ларина, Олег Мавроматти и Ирина Умнова, распределились следующим образом. Гран-при получил «Возраст несогласия» Андрея Лошака. Специальными призами жюри отмечены «В поисках Пуругвая» Марии Павловой и «Дело Шери» Тани Баженовой, победившее также в зрительском голосовании.
версия для печати
Ссылки по теме
Артдокфест-2018: Данность и видимости. Два фильма об экспансии милитаризма
Артдокфест-2018: «Стена». Пограничные расстройства постсоветского пространства
Артдокфест-2018: Так случилось — мужчины ушли // 5 фильмов о мужском и женском
Поиск по меткам
АртдокфестНеигровое/Документальное киноРоссийские фильмы
персоны
Ксения ЛаринаАндрей ЛошакОлег МавроматтиАлвис Херманис

фотографии >>
«Лай собак вдалеке»
«Едоки картофеля»
«Дельта»
«Домашние игры»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Иванович Мостовой
9 декабря ушел из жизни Заслуженный артист РСФСР Борис Иванович Мостовой.
Тарас Мельничук
8 декабря ушёл из жизни актёр Тарас Мельничук.
Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Дмитрий Лямочкин
Леонид Марков
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Йоанна Моро
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Почему мы креативны?
арт-хаус
Германия, 2018
Счастливый Лазарь
драма, фэнтези
Германия, Италия, Франция, Швейцария, 2018
Человек-паук: Через вселенные
приключения, семейное кино
США, 2018
Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью