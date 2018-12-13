Премию «Лавровая ветвь» вручили фильмам «Белая мама» и «Театральное дело»

В рамках церемонии вручения международного фестиваля документального кино «Артдокфест»-2018
были объявлены лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь»
, присуждаемой жюри из 50 профессионалов в области неигрового кино. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Лучшим неигровым кинофильмом признана «Белая мама» Зоси Родкевич
и Евгении Останиной
. Среди телефильмов победу одержало «Театральное дело» Катерины Гордеевой
, Романа Супера
и Виктора Вохминцева
.
Лучшим научно-популярным, просветительским фильмом стала картина Сергея Нурмамеда «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»
. Лента Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?»
удостоена звания лучшего арт-фильма года. За дебют отмечен фильм Александра Элькана «Хей, бро!»
.
Премию «За вклад в кинолетопись» посмертно вручили известному режиссёру-документалисту Александру Расторгуеву
, скончавшемуся 31 июля 2018 года.