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Премию «Лавровая ветвь» вручили фильмам «Белая мама» и «Театральное дело»

13 декабря
2018 год

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13 декабря 2018
В рамках церемонии вручения международного фестиваля документального кино «Артдокфест»-2018 были объявлены лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь», присуждаемой жюри из 50 профессионалов в области неигрового кино. Об этом сообщает пресс-служба смотра.



Лучшим неигровым кинофильмом признана «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной. Среди телефильмов победу одержало «Театральное дело» Катерины Гордеевой, Романа Супера и Виктора Вохминцева.

Лучшим научно-популярным, просветительским фильмом стала картина Сергея Нурмамеда «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года». Лента Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» удостоена звания лучшего арт-фильма года. За дебют отмечен фильм Александра Элькана «Хей, бро!».

Премию «За вклад в кинолетопись» посмертно вручили известному режиссёру-документалисту Александру Расторгуеву, скончавшемуся 31 июля 2018 года.
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фильмы
Знаешь, мама, где я был?Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года

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