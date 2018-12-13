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Стиву Бушеми исполнилось 60 лет

13 декабря
2018 год

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13 декабря 2018
Сегодня, 13 декабря, исполнилось 60 лет грузчику, официанту, газетчику, водителю фургона, пожарнику, другу Адама Сэндлера, любимцу Квентина Тарантино и братьев Коэн, популярному американскому актёру театра и кино, режиссёру и звезде «независимого кино» Стиву Бушеми.

Стиву Бушеми исполнилось 60 лет
фото: fandor.com

Стивен Винсент Бушеми родился 13 декабря 1958 года в Нью-Йорке. В семье ирландки Дороти и итальянца Джона Бушеми кроме Стивена было ещё трое детей, один из которых — Майкл Бушеми — также выбрал актёрскую профессию. Отец — ветеран Корейской войны — работал ассенизатором, мать — официанткой в сети Howard Johnson’s. Стив окончил школу «Уэлли — Стрим Сентрал» на Лонг-Айленде, где начал проявлять интерес к школьному театру. По окончании поступил в колледж Свободных искусств в Гарден-сити, но был исключен во втором семестре. Чтобы оплачивать учёбу в институте Ли Страсберга, подрабатывал где мог. В начале 80-х служил несколько лет пожарным. Во время трагедии 11 сентября 2001 года, уже будучи звездой мирового уровня, вернулся в свой участок, чтобы помочь коллегам разобрать завалы и достать тела. Выступал в различных театральных постановках.

На сцене одного из театров Бушеми приметил режиссёр Билл Шервуд, который пригласил его в свой фильм «Прощальные взгляды», в котором впервые была затронута тема СПИДа. Так началась карьера этого удивительного актёра. На счету мастера более 150 ролей в кино и на телевидении. Он запомнился нам, как мистер Розовый в тарантиновских «Бешеных псах», Минк в «Перекрёстке Миллера», Чет в «Бартоне Финке», Карл Шовальтер в «Фарго», Донни в «Большом Лебовски» братьев Коэн, Бушеми в «Отчаянном» Роберта Родригеса, Гарланд Грин в «Воздушной тюрьме» Саймона Уэста, Рокхаунд в «Армагеддоне» Майкла Бэя, Сеймур в «Мире призраков» Терри Цвигоффа, Тони Бландетто в «Клане Сопрано» и «Наки» Томпсон в «Подпольной империи». Он также снимался у Джима Джармуша, Мартина Скорсезе, Роберта Олтмена, Джеймса Айвори, Абеля Феррары, Роберта Бентона, Александра Рокуэлла, Филипа Кауфмана, Тома Дичилло, Джона Карпентера, Тима Бёртона, Армандо Ианнуччи и других маститых постановщиков.

«Подпольная империя»

В качестве режиссёра дебютировал в 1992 году картиной «Что случилось с Питом». Он также снял фильмы «Под сенью крон», «Зверофабрика», «Жёны бейсболистов», «Одинокий Джим», «Интервью», а также работал над сериалами «Убойный отдел», «Клан Сопрано», «Тюрьма Оз», «Сестра Джеки», «Студия 30», «Любовь», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Портландия». Его голос можно услышать в видеоиграх Monsters, Inc. и Monsters, Inc. Scream Team, мультфильмах «Последняя фантазия», «Корпорация монстров», «Не бей копытом», «Дом-монстр», «Игорь», «Университет монстров», «Босс-молокосос», анимационном сериале «Симпсоны» и трилогии «Монстры на каникулах».

Женат на исполнительнице скетчей Джо Андерс, их сын Лусиан снимался вместе с отцом в фильме «Под сенью крон» и сериале «Клан Сопрано». Обладатель более 25 престижных наград, среди которых «Эмми», «Золотой глобус», приз фестиваля «Фантаспорту», две премии гильдии киноактёров США и «Независимый дух».
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